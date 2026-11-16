Casa Meșteșugarilor va găzdui, în 27 și 28 noiembrie, o nouă ediție a galei Divas Fashion Show, cu intrare liberă și creații vestimentare inedite

Eleganța, creativitatea și pasiunea pentru modă vor fi aduse în prim-plan la Satu Mare, unde publicul va avea parte de două seri dedicate frumuseții și expresiei artistice prin vestimentație. Gala Divas Fashion Show va transforma Casa Meșteșugarilor într-un spațiu al inspirației, reunind designeri, creații vestimentare și iubitori ai modei într-un spectacol de amploare. Programul va cuprinde nu mai puțin de 17 prezentări de modă, iar ediția din acest an va avea și un moment special, pregătit de elevii Colegiului Tehnic „Elisa Zamfirescu”.

17 prezentări de modă și o surpriză pregătită de elevi

Evenimentul se va desfășura vineri și sâmbătă, în 27 și 28 noiembrie, începând cu ora 18:30, la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare.

Cele două seri vor reuni 17 prezentări de modă, într-un program care își propune să pună în valoare diversitatea stilurilor, creativitatea și talentul celor implicați în industria vestimentară.

Unul dintre momentele speciale ale acestei ediții va fi participarea Colegiului Tehnic „Elisa Zamfirescu”. Elevii instituției vor avea ocazia să își prezinte propriile creații vestimentare, demonstrând că pasiunea, imaginația și talentul pot transforma ideile în adevărate expresii artistice.

Intrare liberă pentru public

Gala Divas Fashion Show este organizată de Diva's, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”.

Organizatorii îi invită pe sătmăreni să participe la cele două seri dedicate modei și creativității. Accesul publicului va fi gratuit, astfel că evenimentul se anunță o oportunitate pentru toți cei interesați de tendințele vestimentare, design și eleganță.



