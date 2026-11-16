Acțiunile desfășurate de polițiști în perioada 13-15 noiembrie au vizat atât menținerea ordinii publice, cât și siguranța traficului rutier

Trei zile de controale, sute de sancțiuni și zeci de măsuri împotriva conducătorilor auto care au încălcat legislația rutieră. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 13-15 noiembrie, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea accidentelor de circulație. Bilanțul intervențiilor a fost unul consistent: peste 600 de sancțiuni contravenționale, amenzi care au depășit 210.000 de lei și 20 de permise de conducere reținute.

Peste 100 de amenzi pentru încălcarea normelor de ordine publică

În cadrul activităților desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii sătmăreni au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea amenzilor aplicate pentru aceste abateri a depășit 60.000 de lei. Acțiunile au urmărit prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și menținerea unui climat de siguranță în comunitățile din județ.

Peste 500 de sancțiuni în trafic. 20 de șoferi au rămas fără permis

O atenție deosebită a fost acordată și siguranței rutiere. Polițiștii au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului, în urma cărora au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 150.000 de lei.

În plus, pentru abaterile constatate, oamenii legii au dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce în cazul a 20 de conducători auto. Totodată, au fost reținute 18 certificate de înmatriculare ale unor autoturisme.

Bilanțul celor trei zile de acțiuni a depășit astfel 600 de sancțiuni contravenționale și 210.000 de lei în amenzi, demonstrând amploarea controalelor desfășurate de polițiștii sătmăreni.