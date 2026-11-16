OMAGIU. Zece ani fără Didi Prodan! Sătmăreanul care a scris istorie în fotbalul românesc, comemorat la Muzeul Județean

Locale 16.11.2026 11:58
OMAGIU. Zece ani fără Didi Prodan! Sătmăreanul care a scris istorie în fotbalul românesc, comemorat la Muzeul Județean

Daniel Prodan a rămas în memoria iubitorilor fotbalului drept unul dintre reprezentanții de seamă ai Generației de Aur, iar amintirea sa a fost păstrată vie și printr-o expoziție dedicată la Satu Mare

Astăzi s-au împlinit zece ani de la dispariția prematură a lui Daniel Prodan, cunoscut de toți iubitorii fotbalului drept Didi Prodan. Fostul internațional român, născut la Satu Mare, a lăsat în urmă o carieră remarcabilă și amintirea unui om apreciat de cei care l-au cunoscut și admirat. La un deceniu de la plecarea sa, Muzeul Județean Satu Mare i-a dedicat un omagiu prin expoziția „Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur”, menită să păstreze vie povestea sătmăreanului care a contribuit la scrierea uneia dintre cele mai frumoase pagini din istoria fotbalului românesc.


Prin această expoziție, Muzeul Județean Satu Mare a readus în atenția publicului personalitatea și moștenirea sportivă a lui Daniel Prodan, un nume care a rămas strâns legat de performanțele Generației de Aur.

La zece ani de la dispariția sa, Didi Prodan a rămas în amintirea suporterilor și a comunității sătmărene. Un fotbalist de excepție, un om care a purtat cu mândrie numele orașului natal și care nu a fost uitat.

Didi Prodan, mereu în amintirea noastră!


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