Astăzi, 16 noiembrie, îi transmitem deputatului Mircea Govor cele mai sincere urări de sănătate, putere, liniște sufletească și împliniri, într-o zi specială, în care gândurile celor care îl cunosc, îl apreciază și îi sunt aproape se îndreaptă către el.

Sunt momente în care, dincolo de funcții, responsabilități și realizări, cel mai mult contează oamenii, legăturile construite în timp, respectul câștigat și prietenia adevărată. Ziua de astăzi este un asemenea prilej: unul în care dorim să îi transmitem lui Mircea Govor un sincer „La mulți ani!”, însoțit de toată aprecierea și prețuirea noastră.

Parcursul său public este strâns legat de județul Satu Mare și de viața comunității sătmărene. De-a lungul anilor, prin activitatea politică și administrativă, inclusiv în cele trei mandate de vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, a fost implicat în proiecte și demersuri privind dezvoltarea județului, infrastructura și susținerea comunităților locale.

Astăzi, în calitate de deputat PSD de Satu Mare și președinte al organizației județene PSD, își continuă activitatea în Parlamentul României, unde susține inițiative legislative cu impact asupra vieții economice și sociale a comunităților.

Printre cele mai recente rezultate parlamentare se numără adoptarea amendamentului privind scutirea de accize pentru maximum 200 de litri anual de băuturi tradiționale produse în gospodăriile eligibile pentru consum propriu, prevedere inclusă în Legea nr. 204/2026, promulgată în luna octombrie.

Totodată, demersurile legislative privind sprijinirea cultivatorilor de căpșuni, prin majorarea ajutorului propus la 4.000 de euro pe hectar și extinderea perioadei de acordare la cinci ani, reprezintă un alt exemplu al preocupării pentru producătorii agricoli și pentru susținerea economiei rurale. Proiectul a primit votul Parlamentului, urmând parcursul legal pentru aplicare.

Sunt inițiative care au legătură directă cu realitățile județului nostru, cu munca gospodarilor, cu tradițiile păstrate de generații și cu nevoile oamenilor care își câștigă existența prin muncă cinstită.

Dar astăzi nu vorbim doar despre activitate politică sau administrativă. Vorbim despre un om care a construit relații, a cunoscut încercări, a traversat momente importante și a rămas implicat în viața comunității din care face parte.

De aceea, cu ocazia acestei aniversări, îi dorim ca drumul înainte să îi aducă sănătate, echilibru, putere, bucurii și împlinirea proiectelor în care crede. Să aibă parte de oameni sinceri alături, de respectul celor din jur și de satisfacția lucrurilor bune realizate.

La mulți ani, Mircea Govor! Să ți dea Dumnezeu sănătate, putere și liniște sufletească! Să ai parte de zile senine, de speranță și de cât mai multe motive de bucurie!

Cu prețuire și gânduri bune,

Familia

Organizația Județeană PSD Satu Mare

Colectivul Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest TV



