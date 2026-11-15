SCRIMĂ





Tradiția scrimei continuă în familia Izsáki! Benjámin, fiul antrenorului Arnold Izsáki, a cucerit medalia de argint la prima etapă a competiției „Jövő Bajnokai Törekvés 2026”, desfășurată în Ungaria, la floretă masculin U12. Un rezultat frumos pentru tânărul sportiv de la CS Satu Mare, care începe să-și croiască propriul drum în scrima de performanță.

Scrima sătmăreană are o nouă poveste frumoasă de spus, iar de această dată protagonistele sunt generațiile aceleiași familii. Benjámin Izsáki, fiul cunoscutului antrenor Arnold Izsáki, a urcat pe treapta a doua a podiumului la prima etapă a competiției „Jövő Bajnokai Törekvés 2026”, desfășurată în Ungaria.

Legitimat la CS Satu Mare, tânărul floretist a reușit să încheie concursul masculin U12 pe locul al doilea, devenind vicecampionul etapei. O performanță importantă pentru Benjámin, care demonstrează că pasiunea pentru scrimă și-a găsit locul și în următoarea generație a familiei Izsáki.

La competiția din Ungaria au participat 51 de sportivi. Victoria i-a revenit maghiarului Zalán Márton Fülöp, de la Halásztelki BSE, în timp ce pe locul al treilea s-au clasat Dávid Nagy (Hódmezővásárhelyi Csomorkány) și Nikosz Kollár (Halásztelki BSE).

Satu Mare a mai fost reprezentat de doi sportivi de la CSM Olimpia. Alexander Deme a încheiat concursul pe locul 16, iar Sasha Sabau s-a clasat pe poziția a 25-a.

Argintul cucerit de Benjámin este un rezultat care aduce satisfacție scrimei sătmărene, dar și o bucurie aparte în familia Izsáki. Dacă tatăl său și-a dedicat cariera scrimei și formării tinerilor sportivi, fiul pare hotărât să ducă mai departe această pasiune, pas cu pas, prin propriile rezultate. O poveste de familie care abia începe!









