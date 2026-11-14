



Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, marcată pe 14 noiembrie, medicul Iulian Pfau Sălăgeanu atrage atenția asupra importanței diagnosticării precoce, a recunoașterii simptomelor și a accesului la îngrijire medicală. Mesajul său încurajează verificarea glicemiei și acordarea unei atenții sporite propriei sănătăți.

„O glicemie controlată, o șansă în plus la o viață sănătoasă. Controlează periodic glicemia. Prevenția pe primul loc”, a transmis medicul.

Diabetul reprezintă o problemă importantă de sănătate publică și în România. Potrivit datelor CNAS prezentate de Forumul Român de Diabet, în anul 2025 erau înregistrate 1.381.461 de persoane cu diabet zaharat, cu aproape 59.000 mai multe decât în anul precedent.

În declarația sa, dr. Iulian Pfau Sălăgeanu evidențiază tema campaniei din acest an, „Intervenții precoce împotriva diabetului” — „Early action on diabetes”. Organizația Mondială a Sănătății pune accent pe diagnosticarea timpurie, accesul la îngrijiri complete și reducerea stigmatizării persoanelor care trăiesc cu această afecțiune.

Medicul amintește că setea excesivă, urinarea frecventă, oboseala persistentă, vederea încețoșată și scăderea inexplicabilă în greutate se numără printre semnele care merită atenție. Aceste simptome sunt menționate și de OMS, care recomandă solicitarea unui sfat medical atunci când apar. Diabetul de tip 1 se poate manifesta rapid, în timp ce diabetul de tip 2 evoluează adesea treptat și poate provoca puține simptome sau chiar niciun simptom evident.

Absența unor manifestări clare poate întârzia depistarea bolii. Controalele și analizele stabilite împreună cu medicul au, astfel, un rol important în identificarea timpurie a diabetului de tip 2. Alimentația sănătoasă, activitatea fizică regulată și evitarea fumatului pot contribui la prevenirea sau întârzierea apariției acestei forme de diabet.

Prin mesajul adresat comunității, dr. Iulian Pfau Sălăgeanu îndeamnă la responsabilitate și la transformarea grijii pentru sănătate într-un obicei, dincolo de campaniile de conștientizare.

„Vă doresc tuturor multă sănătate!”, a transmis medicul.