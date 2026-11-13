



Lions Club Civitas Satu Mare a organizat vineri, 13 noiembrie, o acțiune de informare și testare gratuită a glicemiei, în incinta centrului comercial Shopping City Satu Mare. Desfășurată în contextul Zilei Mondiale a Diabetului, inițiativa a adus împreună medici, asistente medicale, membri ai clubului și voluntari, cu scopul de a încuraja sătmărenii să acorde mai multă atenție sănătății.

Participanții au avut posibilitatea să își verifice gratuit glicemia și să discute cu specialiști despre prevenție, alimentație și un stil de viață activ. Organizatorii au urmărit să aducă informațiile mai aproape de comunitate, într-un spațiu accesibil publicului.

„Prin această inițiativă, ne-am dorit să aducem prevenția mai aproape de sătmăreni și să atragem atenția asupra importanței verificării periodice a glicemiei și a unui stil de viață sănătos”, au transmis reprezentanții Lions Civitas Satu Mare.

Proiectul a fost coordonat de Viorel Caița, membru al clubului, cu sprijinul colegilor din Lions Civitas și al tinerilor de la LEO Civitas, implicați în organizarea și buna desfășurare a activităților.

Sprijinul medical a fost oferit de dr. Alina-Ioana Olariu, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice în cadrul Clinicii Korall Satu Mare. La acțiune au participat și Constantin Demian, președintele OAMGMAMR – Filiala Satu Mare, precum și asistente medicale din cadrul organizației.

Evenimentul a oferit și un cadru pentru discuții pe alte teme de interes pentru comunitate. Alături de organizatori s-au aflat dr. Alexandru Orașan, medic specialist ORL, dr. Elena Bonea, medic veterinar, Ana Gabriela Tarța, avocat, și Răzvan Șunea, antrenor cu experiență în fitness, nutriție și sport de performanță.

Din partea clubului au fost prezenți, între alții, Cătălin Groza, secretarul Lions Civitas Satu Mare, și Radu Poias, vicepreședintele II al organizației. Discuțiile au vizat atât sănătatea și mișcarea, cât și aspecte juridice și alte preocupări ale participanților.

Reprezentanții Lions Civitas au mulțumit specialiștilor și voluntarilor pentru implicare, centrului comercial Shopping City pentru găzduire și sătmărenilor care au ales să participe.

„Pentru noi, clubul Lions Civitas înseamnă oameni care își oferă timpul, cunoștințele și energia pentru binele celorlalți. Continuăm să fim aproape de comunitate, prin implicare, solidaritate și acțiuni concrete”, au subliniat organizatorii.