Măsurile de reducere a cheltuielilor din administrația publică pot ajunge să afecteze inclusiv activitatea de bază a instituțiilor. Este unul dintre semnalele de alarmă trase de Adelin Ghiarfaș, directorul executiv al Primăriei Satu Mare, în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”.

Acesta a dat exemplul unor restricții care, potrivit declarațiilor sale, au îngreunat achiziționarea unor consumabile absolut necesare pentru activitatea administrației locale, precum certificatele de naștere și de deces.

„Ok, reduci cheltuielile, dar nu mai poți cumpăra nici măcar pentru certificate de naștere, certificate de deces. Cum poți funcționa?”, a întrebat Ghiarfaș.

Reprezentantul Primăriei consideră că măsurile administrative trebuie gândite pornind de la realitățile din instituții și de la nevoile cetățenilor, astfel încât reducerea cheltuielilor să nu blocheze serviciile publice.