Autoritățile sătmărene au discutat cu consulul Germaniei despre reluarea curselor aeriene directe, atragerea investitorilor și dezvoltarea parteneriatelor economice și culturale

Județul Satu Mare încearcă să își consolideze legăturile economice și instituționale cu Germania, iar o primă direcție concretă ar putea fi reluarea unor curse aeriene directe între Satu Mare și destinații germane. Subiectul a fost discutat vineri, 13 noiembrie, în cadrul întâlnirii cu Excelența Sa Anja Zougouari, consulul Republicii Federale Germania la Timișoara, aflată pentru prima dată în județ de la preluarea mandatului. Pe agenda discuțiilor s-au mai aflat atragerea unor noi investitori germani, dezvoltarea Aeroportului Internațional Satu Mare, cooperarea cu districtul Ostalb și oportunitățile economice generate inclusiv de viitoarele proiecte de reconstrucție a Ucrainei.

Zboruri directe spre Germania și investiții noi în județ

Una dintre principalele teme abordate în cadrul întâlnirii a fost reluarea legăturilor aeriene directe dintre Satu Mare și Germania. Președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, a subliniat că Aeroportul Internațional Satu Mare dispune de potențialul necesar pentru a deveni un hub regional, atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de mărfuri.

O asemenea dezvoltare ar putea contribui la îmbunătățirea conectivității județului, facilitând deplasările oamenilor de afaceri, ale comunității locale și ale celor care au legături profesionale sau familiale cu Germania.

Un alt obiectiv important îl reprezintă atragerea investitorilor germani în județul Satu Mare. În acest context, a fost discutată inclusiv posibilitatea implicării companiilor germane în viitoarele proiecte de reconstrucție a Ucrainei, având în vedere poziția geografică a județului și apropierea de granița cu statul vecin.

Consulul Anja Zougouari și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini identificarea unor soluții și parteneri pentru dezvoltarea celor două direcții de cooperare.

Parteneriatul cu districtul Ostalb și comunitatea șvabilor sătmăreni

Discuțiile au vizat și relația de înfrățire dintre județul Satu Mare și districtul Ostalb, din landul Baden-Württemberg. Parteneriatul a generat de-a lungul anilor schimburi de experiență și proiecte comune, iar ambele părți și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea în continuare a colaborării.

La întâlnire au participat prefectul Altfatter Tamás, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, administratorul public al județului, Kovács Attila, precum și Josef Hölzli și Ioan Leitner, reprezentanți ai Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord.

Un capitol important al dialogului a fost dedicat comunității germane din județ, contribuției acesteia la viața administrativă, educațională și culturală, precum și păstrării identității etnicilor germani prin limbă, tradiții și cultură.

Șvabii sătmăreni au fost evidențiați drept o punte naturală de legătură între județul Satu Mare și Germania. Consulul german a apreciat activitatea Forumului Democrat al Germanilor și rolul său în conservarea patrimoniului cultural și educațional al comunității.

Au fost abordate, de asemenea, perspectivele de dezvoltare a infrastructurii și conectarea județului la principalele coridoare europene de transport, în contextul importanței strategice pe care apropierea de Ucraina o conferă județului Satu Mare.

Prefectul Altfatter Tamás a mulțumit pentru vizită și a reafirmat deschiderea instituțiilor sătmărene pentru consolidarea dialogului cu reprezentanța diplomatică a Germaniei. La rândul său, consulul Anja Zougouari și-a exprimat interesul pentru continuarea colaborării cu autoritățile locale și județene.

Municipiul Satu Mare își prezintă oportunitățile de investiții

În cadrul întâlnirii, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a prezentat principalele proiecte de dezvoltare ale orașului, oportunitățile de investiții și colaborarea administrației locale cu reprezentanții comunității germane.

Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor economice, educaționale și culturale, prin identificarea unor noi posibilități de colaborare și dezvoltarea unor parteneriate cu beneficii pentru comunitatea locală.

Viceprimarul a subliniat că administrația municipiului este deschisă să sprijine investițiile și inițiativele comune, considerând că asemenea întâlniri trebuie să genereze proiecte concrete, locuri de muncă, oportunități pentru tineri, parteneriate între instituțiile de învățământ și schimburi culturale.

„Cred că asemenea întâlniri au valoare atunci când dialogul creează premisele unor colaborări concrete, care pot aduce locuri de muncă, oportunități pentru tineri, parteneriate între școli și schimburi culturale. Din partea administrației locale, există disponibilitate pentru a susține aceste demersuri și pentru a promova potențialul municipiului nostru”, a transmis Cristina Tămășan-Ilieș.

Vizita consulului german a oferit astfel un prilej de reafirmare a relațiilor dintre Satu Mare și Germania, însă adevărata miză rămâne transformarea disponibilității de colaborare în rezultate economice și investiționale concrete. Reluarea zborurilor directe, atragerea unor noi companii și dezvoltarea parteneriatelor existente sunt obiective importante pentru un județ care are nevoie de conectivitate, investiții și noi oportunități de dezvoltare.



