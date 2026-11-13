Bărbatul a provocat două coliziuni pe străzile Prahova și Dariu Pop, a părăsit locul accidentului, dar a fost prins de polițiști

Un incident rutier provocat de un șofer în vârstă de 68 de ani s-a transformat într-un caz penal deosebit de grav, după ce analizele medicale au indicat o alcoolemie de 3,18 g/l, respectiv 3,04 g/l alcool pur în sânge. Evenimentul s-a produs în dimineața zilei de 12 noiembrie, pe străzile Prahova și Dariu Pop din municipiul Satu Mare. După ce a pierdut controlul volanului, conducătorul auto a acroșat o mașină parcată regulamentar și a intrat cu autoturismul în peretele unei clădiri. În loc să rămână la fața locului, acesta a plecat, fiind identificat ulterior de polițiști.

A lovit o mașină parcată și a intrat cu autoturismul într-un imobil

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, în jurul orei 10:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier cu pagube materiale pe strada Prahova.

Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 68 de ani, din municipiul Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi acroșat un autoturism staționat regulamentar.

Șirul incidentelor nu s-a oprit însă aici. Ulterior, pe strada Dariu Pop, șoferul a intrat în coliziune cu peretele unui imobil, provocând noi pagube materiale.

După producerea evenimentului, conducătorul auto a părăsit locul accidentului, însă polițiștii au reușit să îl depisteze la scurt timp, pe strada Prunilor din municipiul Satu Mare.

Din fericire, în urma celor două coliziuni nu au existat victime, evenimentul soldându-se exclusiv cu pagube materiale.

Alcoolemie de peste 3 la mie! Bărbatul a fost reținut

Deoarece testarea cu aparatul etilotest nu a putut fi efectuată din motive medicale, bărbatul a fost transportat la o unitate spitalicească pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Rezultatele analizelor au indicat valori de 3,18 g/l și 3,04 g/l alcool pur în sânge, confirmând un nivel extrem de ridicat al alcoolemiei.

În urma celor constatate, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cazul a demonstrat încă o dată cât de grave pot fi consecințele urcării la volan după consumul de alcool. De această dată, bilanțul s-a limitat la autoturisme avariate și un perete deteriorat. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Reprezentanții Poliției precizează că bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege pe parcursul întregului proces penal.