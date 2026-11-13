Comasarea unor grădinițe nu înseamnă automat economii. Adelin Ghiarfaș: „Unde este eficiența?”

Locale 13.11.2026 12:09
Comasarea unor grădinițe nu înseamnă automat economii. Adelin Ghiarfaș: „Unde este eficiența?”

Comasarea unor unități de învățământ nu garantează automat reducerea cheltuielilor publice. Adelin Ghiarfaș, directorul executiv al Primăriei Satu Mare, a ridicat această problemă în cadrul discuției despre reorganizarea administrației și efectele măsurilor guvernamentale impuse de Guvernul Bolojan.

Acesta a oferit exemplul unei comasări de grădinițe la nivelul municipiului, în urma căreia, potrivit calculelor prezentate în interviu, costul standard a crescut.

„Prin comasarea unei grădinițe a crescut costul standard. Deci cheltuielile la nivel guvernamental au crescut. Și atunci, unde este eficiența?”, a întrebat Ghiarfaș.

Mesajul său este că reorganizările administrative trebuie evaluate și prin efectele financiare reale, nu doar prin numărul instituțiilor comasate.

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