













Lupte Greco-romane





L Memorialul care îi poartă numele revine la Mădăras, cu cinci țări la start

Unele nume nu dispar odată cu oamenii care le-au purtat. Rămân în amintirea celor care i-au cunoscut, în poveștile celor pe care i-au format și, mai ales, în generațiile care duc mai departe ceea ce au construit. Tudor Barbul este un asemenea nume pentru luptele sătmărene. În perioada 27–29 noiembrie 2026, Sala Sporturilor „Tudor Barbul” din Mădăras va găzdui cea de-a IV-a ediție a Memorialului dedicat regretatului antrenor și mentor, un eveniment care se anunță cel mai puternic de până acum, cu peste 170 de sportivi din cinci țări.

Există oameni care lasă în urmă medalii, trofee și rezultate. Și există oameni care lasă ceva mult mai valoros: caractere, prietenii, respect și generații întregi de sportivi care nu uită niciodată cine le-a pus pentru prima dată salteaua în față și i-a învățat să lupte.

Tudor Barbul a fost unul dintre acești oameni.

Pentru sportul sătmărean, numele său înseamnă mult mai mult decât performanță. A fost un luptător, un antrenor dedicat și un om care a pus suflet în creșterea tinerelor generații. Rezultatele importante obținute de luptele sătmărene în ultimele decenii sunt strâns legate de activitatea și munca sa. A format sportivi, a îndrumat destine și a construit o comunitate în jurul acestui sport.

Plecarea sa fulgerătoare, în 19 martie 2021, la doar 59 de ani, a lăsat un gol imens. Dar cei care i-au fost elevi, colegi și prieteni au înțeles că cea mai frumoasă formă de recunoștință este să continue ceea ce el a început.

Iar Memorialul Tudor Barbul este poate cea mai frumoasă dovadă că promisiunea făcută atunci nu a fost uitată.

O moștenire dusă mai departe de elevii săi

Unul dintre oamenii care au preluat această responsabilitate este Claudiu Blaga, fost elev al maestrului Tudor Barbul, devenit între timp antrenor și continuator al muncii începute de acesta la Ardud.

Alături de colegii din echipa tehnică, Claudiu Blaga a preluat dificila misiune de a menține vie tradiția luptelor greco-romane și de a forma, la rândul său, noi generații de sportivi.

Nu este o misiune ușoară. Să continui munca unui om pe care l-ai respectat și de la care ai învățat nu înseamnă doar să-i preiei metodele de pregătire. Înseamnă să păstrezi spiritul, seriozitatea, pasiunea și dragostea pentru sport pe care acesta le-a transmis elevilor săi.

În 2022, Memorialul a avut o semnificație aparte: a fost prima competiție organizată în noua Sală de Sport din Mădăras, care poartă numele lui Tudor Barbul. Era sala pe care și-o dorise atât de mult, dar pe care, din păcate, nu a mai apucat să o vadă finalizată. Un detaliu care face ca fiecare competiție organizată aici să aibă o încărcătură emoțională aparte.

De atunci, sala a devenit locul în care generații de luptători se întâlnesc an de an pentru a-i cinsti memoria. Memorialul a ajuns la cea de-a treia ediție în 2024, iar acum se pregătește pentru un nou capitol.

Ediția a IV-a: cinci țări, peste 170 de sportivi și cinci categorii de vârstă

Asociația Club Sportiv Cetate Ardud 800 pregătește pentru perioada 27–29 noiembrie 2026 cea de-a IV-a ediție a Turneului Internațional – Memorial „Tudor Barbul”, competiție dedicată luptelor greco-romane.

Ediția din acest an se anunță una deosebită, atât prin numărul participanților, cât și prin dimensiunea internațională a evenimentului. Până în prezent, cinci țări și-au confirmat prezența: România, Serbia, Ucraina, Republica Moldova și Slovacia.

Organizatorii estimează participarea a peste 170 de sportivi, care vor concura la cinci categorii de vârstă: U9; U11; U13; U15; U17.

Întrecerile se vor desfășura pe două spații de luptă, conform regulamentului UWW – United World Wrestling, forul internațional care coordonează acest sport.

Este un pas important pentru dezvoltarea competiției și pentru creșterea nivelului său organizatoric și sportiv. Participarea unor delegații din mai multe țări le va oferi tinerilor luptători ocazia să-și măsoare forțele cu adversari diferiți, să câștige experiență și să lege prietenii dincolo de granițele țării.

Iar acesta este, până la urmă, unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poate oferi sportul.

Trei zile de lupte în sala care îi poartă numele

Programul competiției debutează vineri, 27 noiembrie, cu sosirea și pregătirea delegațiilor participante.

Sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 10:00, va avea loc deschiderea oficială, urmată de la ora 10:30 de tururile eliminatorii.

Duminică, 29 noiembrie, spectacolul sportiv continuă de la ora 11:00, cu semifinalele și finalele, iar de la ora 13:00 este programată festivitatea de premiere.

Evenimentul este organizat de ACS Cetate Ardud 800, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare și al Primăriei și Consiliului Local Ardud.

Implicarea administrației județene și locale este importantă pentru continuitatea unui proiect sportiv care promovează atât performanța, cât și memoria unei personalități marcante a sportului din județ.

Mai mult decât un turneu. O promisiune care merge mai departe!

Poate că, pentru unii, Memorialul Tudor Barbul este un turneu internațional de lupte greco-romane. Pentru cei care l-au cunoscut însă, pentru foștii săi elevi, pentru prieteni și pentru oamenii care au crescut alături de el în sala de antrenament, această competiție înseamnă mult mai mult.

Înseamnă revederi, amintiri, respect și emoția de a vorbi din nou despre un om care a știut să-i apropie pe oameni prin sport.

Înseamnă copii care pășesc pentru prima dată într-o competiție internațională, antrenori care își încurajează elevii de pe marginea saltelei și foști sportivi care, privind noile generații, își amintesc de anii în care Tudor Barbul le-a fost profesor, antrenor și mentor.

Poate că mulți dintre acești copii nu l-au cunoscut niciodată. Dar vor afla cine a fost. Vor înțelege de ce sala în care luptă poartă numele său și de ce oameni din mai multe țări vin la Mădăras pentru a participa la un memorial dedicat unui antrenor sătmărean.

Iar aceasta este, poate, cea mai mare victorie a unui asemenea eveniment: faptul că memoria unui om devine o sursă de inspirație pentru cei care vin din urmă.

Tudor Barbul a plecat mult prea devreme, dar munca sa continuă prin elevii pe care i-a format, prin antrenorii care îi duc mai departe învățăturile și prin fiecare copil care descoperă frumusețea luptelor greco-romane.

În 27–29 noiembrie, la Mădăras, peste 170 de tineri vor urca pe saltea. Vor lupta pentru victorie, pentru medalii și pentru cluburile pe care le reprezintă.

Dar, dincolo de toate acestea, vor fi acolo și pentru Tudor.

Pentru că adevărații campioni nu se măsoară doar în medalii. Se măsoară și în oamenii pe care îi formează, în valorile pe care le lasă în urmă și în amintirea care nu se stinge niciodată.

Respect, maestre Tudor Barbul! Mulțumim pentru prietenie, PAISAN!



