Sătmăreanca Ioana Bran a fost aleasă secretar general al Camerei Deputaților, o funcție cu responsabilități administrative importante

Județul Satu Mare obține o reprezentare importantă la nivelul conducerii administrative a Parlamentului României. Ioana Bran a fost aleasă în funcția de secretar general al Camerei Deputaților. Parlamentarul sătmărean a anunțat numirea cu satisfacție, subliniind că alegerea colegei sale reprezintă atât o recunoaștere profesională, cât și o oportunitate pentru județul Satu Mare de a avea un reprezentant într-o poziție importantă la nivel național.

Mesaj de felicitare

Mircea Govor a transmis un mesaj public de felicitare pentru Ioana Bran, exprimându-și încrederea că aceasta își va îndeplini atribuțiile cu profesionalism și responsabilitate.

„O felicit pe colega mea, Ioana Bran, pentru alegerea în funcția de secretar general al Camerei Deputaților, la propunerea Partidului Social Democrat”, a transmis deputatul.

Acesta a subliniat importanța funcției, având în vedere rolul administrativ și organizatoric al secretarului general în cadrul Camerei Deputaților.

„Sunt mândru de Ioana și mă bucur că un om din județul Satu Mare ajunge să ocupe o funcție atât de importantă și onorantă la nivel național”, a mai transmis Mircea Govor.

Mircea Govor: „Sunt deputatul sătmărenilor!”

Parlamentarul sătmărean și-a exprimat convingerea că Ioana Bran va da dovadă de seriozitate și profesionalism în exercitarea noilor responsabilități.

Totodată, acesta a reafirmat că misiunea sa în Parlament este aceea de a reprezenta interesele sătmărenilor și de a apăra interesele românilor.

„Îți doresc mult succes, putere de muncă și realizări pe măsura responsabilității pe care ți-o asumi!”, a fost mesajul de încheiere transmis de deputatul PSD.

Alegerea Ioanei Bran în această funcție, marchează o nouă prezență a județului Satu Mare într-o poziție administrativă importantă a instituțiilor centrale.