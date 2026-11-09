Autoritățile județene au început organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale, cu ceremonial militar, momente religioase și program cultural-artistic în Piața Libertății

Ziua Națională a României se apropie, iar autoritățile din Satu Mare au început pregătirile pentru organizarea manifestărilor din 1 Decembrie. Prefectul județului, Altfatter Tamás, a convocat ședința săptămânală de coordonare cu reprezentanții structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru analizarea situației operative și stabilirea măsurilor necesare în perioada următoare. Principalul subiect de pe agenda întâlnirii l-a reprezentat organizarea ceremonialului militar și religios, precum și a programului cultural-artistic dedicat sărbătorii naționale.

Piața Libertății, din nou centrul manifestărilor de 1 Decembrie

La ședința convocată de prefectul Altfatter Tamás au participat subprefecții Iancu Mihai-Radu și Bercea Vasile, alături de șefii structurilor teritoriale ale MAI. În calitate de invitați au fost prezenți maiorul Verdeș Vlad, reprezentant al Centrului Militar Județean Satu Mare, și Robert Laszlo, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

Reprezentanții instituțiilor au prezentat situația operativă din domeniile de competență, fiind raportată o activitate normală la nivelul județului, cu menținerea unui nivel ridicat de vigilență și capacitate operațională.

Cea mai importantă temă a discuțiilor a vizat pregătirea manifestărilor din 1 Decembrie. Instituțiile militare, structurile de ordine publică și reprezentanții culturali au analizat responsabilitățile organizatorice, astfel încât evenimentele să se desfășoare fără incidente.

Planul pregătirilor include ceremonialul militar și religios, programul cultural-artistic, măsurile de ordine publică și gestionarea traficului rutier pe durata manifestărilor.

O primă acțiune de recunoaștere la fața locului a fost programată pentru 16 noiembrie, în Piața Libertății din municipiul Satu Mare, locul în care se vor desfășura și în acest an ceremonialul militar și manifestările dedicate Zilei Naționale.

Prefectul promite un ceremonial „demn și bine organizat”

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat importanța organizării evenimentului în condiții corespunzătoare, arătând că pregătirile trebuie realizate din timp și printr-o bună colaborare între instituțiile implicate.

„Ziua Națională a României merită o sărbătoare pe măsura însemnătății ei — un ceremonial demn, bine organizat și pe deplin reprezentativ pentru județul nostru. Ne pregătim din timp și cu responsabilitate, împreună cu structurile militare, cu cele de ordine publică și cu instituțiile de cultură, pentru ca fiecare moment al zilei de 1 Decembrie să se ridice la înălțimea acestei sărbători și să ne adune în jurul valorilor care ne unesc”, a transmis prefectul.

Acesta a mai precizat că, dincolo de organizarea manifestărilor aniversare, autoritățile urmăresc permanent menținerea unui climat de ordine, stabilitate și siguranță pentru cetățenii județului Satu Mare.

Coordonarea dintre instituțiile statului va avea un rol esențial atât în desfășurarea ceremonialului de 1 Decembrie, cât și în asigurarea condițiilor necesare pentru participarea publicului la evenimentele dedicate Zilei Naționale.