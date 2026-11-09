ADMINISTRAȚIE. Ședință extraordinară la Consiliul Județean Satu Mare! Un singur proiect pe ordinea de zi

Locale 09.11.2026 15:09
ADMINISTRAȚIE. Ședință extraordinară la Consiliul Județean Satu Mare! Un singur proiect pe ordinea de zi

Consilierii județeni au fost convocați de îndată pentru marți, 10 noiembrie, într-o ședință online, în care va fi discutată rectificarea bugetului județului pe anul 2026

Consiliul Județean Satu Mare se va reuni marți, 10 noiembrie 2026, într-o ședință extraordinară convocată de îndată. Întâlnirea va avea loc la ora 14:00, prin intermediul aplicației WhatsApp, potrivit anunțului făcut de administrația județeană. Deși convocarea a fost făcută în regim de urgență, proiectul ordinii de zi cuprinde un singur punct, care vizează modificarea bugetului general consolidat al județului Satu Mare pentru anul 2026.

Rectificarea bugetului, singurul punct în discuție

Conform proiectului ordinii de zi, consilierii județeni vor dezbate și vor supune la vot următorul proiect de hotărâre:

- Rectificarea bugetului general consolidat al Județului Satu Mare pe anul 2026.

Ședința extraordinară a fost convocată pentru data de 10 noiembrie 2026, ora 14:00, urmând să se desfășoare prin intermediul aplicației WhatsApp.

Deocamdată, anunțul Consiliului Județean nu oferă detalii privind sumele vizate de rectificare sau capitolele bugetare asupra cărora vor interveni modificările. Aceste informații ar urma să reiasă din documentația aferentă proiectului de hotărâre.

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