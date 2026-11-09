Un șofer de 38 de ani nu ar fi acordat prioritate la efectuarea unui viraj la stânga și a intrat în coliziune cu o mașină care circula regulamentar

Un accident rutier s-a produs duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 14:30, pe DN 19F, în localitatea Odoreu. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune provocată, potrivit primelor verificări ale polițiștilor, de o manevră de viraj la stânga efectuată fără acordarea priorității de trecere. În urma impactului, două femei, conducătoarea unuia dintre autoturisme și o pasageră, au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Viraj la stânga fără acordarea priorității

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, accidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 38 de ani, din localitatea Moftin, conducea un autoturism pe DN 19F, din direcția Odoreu spre municipiul Satu Mare. La un moment dat, acesta ar fi efectuat un viraj la stânga fără să acorde prioritate unui autoturism care circula regulamentar din sens opus, pe drumul prioritar.

Mașina era condusă de o tânără de 19 ani, din municipiul Satu Mare, iar impactul nu a mai putut fi evitat.

Două femei, transportate la spital

În urma coliziunii, conducătoarea auto în vârstă de 19 ani și o pasageră de 48 de ani, aflată în autoturismul acesteia, au suferit vătămări corporale. Ambele victime au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Polițiștii i-au testat cu aparatul etilotest pe ambii conducători auto, rezultatele fiind negative.

Cercetările au continuat pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.