Intervenție de amploare a pompierilor pe strada Viilor din Carei, unde echipajele de salvare acționează pentru extragerea victimei dintre fiarele autoturismului

Un accident rutier care putea avea urmări grave s-a produs în aceste momente în municipiul Carei, pe strada Viilor. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în gardul unei proprietăți, impactul fiind suficient de puternic pentru ca o persoană să rămână încarcerată în interiorul mașinii. Pompierii au intervenit de urgență și desfășoară operațiuni de descarcerare pentru extragerea victimei.

Mobilizare importantă a pompierilor

La locul accidentului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor.

Salvatorii acționează pentru extragerea persoanei încarcerate și acordarea primului ajutor medical.

Intervenția este în desfășurare, iar circumstanțele producerii accidentului și starea victimei urmează să fie clarificate.