Școala Gimnazială Moftin a demarat recensământul copiilor născuți în 2024 și 2025, acțiune necesară pentru stabilirea planului de școlarizare din anul 2027–2028

Părinții din comuna Moftin sunt invitați să participe la o acțiune importantă pentru organizarea învățământului preșcolar din localitate. Școala Gimnazială Moftin a început recensământul copiilor în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2027–2028. Acțiunea vizează identificarea și evidența micuților care vor împlini vârsta de 2 sau 3 ani până la data de 31 august 2027, astfel încât autoritățile școlare să poată estima corect necesarul de locuri și formațiunile de studiu pentru viitorul an școlar.

Ce copii trebuie luați în evidență

Recensământul se adresează copiilor din toate satele comunei Moftin, respectiv Moftinu Mic, Moftinu Mare, Domănești, Gara Ghílvaci, Ghílvaci, Sânmiclăuș și Ghirolt.

Concret, sunt vizați:

Copiii născuți în anul 2025, care vor împlini 2 ani până la 31 august 2027;

Copiii născuți în anul 2024, care vor împlini 3 ani până la aceeași dată.

Părinții sau reprezentanții legali sunt rugați să se prezinte la grădinițele din localitate pentru înregistrarea copiilor în evidențele necesare.

Ce documente sunt necesare

Pentru efectuarea înregistrării, părinții trebuie să aibă asupra lor două documente:

certificatul de naștere al copilului;

cartea de identitate a părintelui sau reprezentantului legal.

Conducerea Școlii Gimnaziale Moftin subliniază importanța participării părinților la această acțiune, evidența realizată din timp fiind esențială pentru planificarea corespunzătoare a locurilor și a formațiunilor de studiu destinate copiilor din comunitate.

Reprezentanții instituției mulțumesc părinților pentru colaborare și implicare, subliniind că o planificare corectă a rețelei de învățământ începe cu o evidență cât mai exactă a copiilor care urmează să intre în sistemul educațional.



