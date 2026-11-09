Specialiști, traineri, branduri internaționale și pasionați de frumusețe se reunesc între 13 și 15 noiembrie, la o nouă ediție Beauty Days Satu Mare

Satu Mare se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei frumuseții din acest an. Beauty Days 2026 va aduce împreună, timp de trei zile, profesioniști din domeniul esteticii, specialiști în îngrijire, hairstyliști, make-up artiști, cosmeticieni, traineri și reprezentanți ai unor branduri cunoscute. Evenimentul promite un program bogat în prezentări, demonstrații practice, workshop-uri, competiții și experiențe interactive, adresate atât profesioniștilor, cât și publicului larg. Organizat de Salon Expressive Satu Mare, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare și al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu, Beauty Days își propune să transforme frumusețea într-o experiență care înseamnă nu doar tendințe și imagine, ci și educație, inovație și dezvoltare profesională.

Trei zile în care frumusețea trece dincolo de tendințe

Beauty Days 2026 se va desfășura în perioada 13–15 noiembrie, la adresa strada 1 Decembrie 1918 nr. 1 din Satu Mare.

Evenimentul va începe vineri, 13 noiembrie, cu o zi dedicată clienților Expressive, accesul făcându-se pe bază de invitație. Programul va cuprinde prezentări despre îngrijirea părului și a scalpului, parfumerie, sănătatea și frumusețea femeii, precum și machiaj.

Printre invitați se vor număra Alesea, influencer, HairTreater și tricoterapeut, Daniela Marcu, director Marcman, medicii Teodora Mare Păcurar, Ioana Botezan și Bogdan Botezan, precum și make-up artista Antonia Nedelescu.

Prima zi se va încheia cu Beauty Days Party, într-o atmosferă relaxată, cu muzică asigurată de DJ Tony.

Sâmbătă, ziua demonstrațiilor și a marilor întâlniri profesionale

Ziua de sâmbătă, 14 noiembrie, va aduce un program consistent, cu workshop-uri și prezentări susținute de specialiști și traineri din industria beauty.

Dimineața va începe cu un workshop de tricologie, dedicat profesioniștilor interesați de sănătatea părului și a scalpului. Participanții vor putea afla informații despre dezvoltarea serviciilor de tricologie, creșterea veniturilor în salon, dar și despre probleme precum slăbirea și căderea părului.

Pe parcursul zilei, scena principală va găzdui prezentări și demonstrații dedicate celor mai noi tehnologii și tehnici de îngrijire și hairstyling.

Printre momentele anunțate se numără:

13:00–13:45: Fairy Silk by Nika – prezentare susținută de Georgiana Teers;

14:15–15:00: IKONIK Noriu – tehnologia apei și inovația în hidratarea părului, cu Ioan Armean (Johnny) și Paul Sîrbu;

15:30–16:15: SEE US IN COLOR – tehnici noi și strategii de consultanță pentru hairstyliști, cu Claudia Mureșan și Laurențiu Florentin Teodor;

16:45–17:30: Moroccanoil Color Rhapsody – prezentare susținută de Flavius Man;

18:00–18:15: informații despre legislația și organizarea saloanelor de înfrumusețare, prezentate de Kovacs Cristina Alina;

18:15–19:00: THE NEW FEMININE – o experiență dedicată feminității prin formă, volum și mișcare, susținută de Angelica Cebotari.

Seara se va încheia cu un Cocktail Party, într-un cadru elegant, dedicat socializării și schimbului de experiențe între participanți.

Competiție de manichiură și demonstrații spectaculoase

Un punct de atracție al zilei de sâmbătă va fi Campionatul de Manichiură, programat între orele 09:00 și 12:00, la subsol.

Competiția va avea două categorii: ojă semipermanentă – BLACK & WHITE și pătrat cu șablon și French de suprafață. Participanții vor putea concura la nivelurile Beginner, pentru cei cu mai puțin de doi ani de experiență, și Avansat, pentru specialiștii cu peste doi ani de activitate.

Taxa de înscriere este de 300 de lei pentru fiecare categorie, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0742 992 807.

Programul va continua cu demonstrații susținute de artiști și specialiști în domeniul manichiurii, printre care Edina Lörinc, Diana Șerb, Bogdan Highsociety, Larisa Popa, Noemi Sava, Irina Vasile, Diana Brata, Roxana Pereni, Alina Balog, Ioana Săbăreanu și Violeta Haller.

Tot sâmbătă, la etaj, în Sala 1, Adelina Rus, trainer bleu&marine Bretania în România, va susține o prezentare dedicată protocoalelor profesionale de îngrijire a pielii și personalizării tratamentelor în funcție de particularitățile fiecărui tip de ten.

Duminică, ziua profesioniștilor: masterclass-uri și tehnici de ultimă generație

Ultima zi a evenimentului, 15 noiembrie, va fi dedicată în special profesioniștilor din domeniul frumuseții.

Programul va include workshop-ul IKONIK, dar și Smoothing Masterclass, organizat de NIKA Hair Beauty Excellence, unde participanții vor descoperi tehnici de nanoplastie și tratamente de netezire a părului prin gama Fairy Silk.

Pe lângă partea tehnică, masterclass-ul va aborda și aspectele economice ale serviciilor de smoothing în saloane: calcularea costurilor, stabilirea prețurilor și dezvoltarea unor servicii premium profitabile.

Tot de la ora 10:00, Angelica Cebotari va susține workshop-ul THE NEW FEMININE – BEHIND THE SHAPE, dedicat tehnicilor de analiză, brushing, volum, direcție, face framing și styling. Atelierul va avea un caracter practic și va fi limitat la numai 10 participanți.

Înscrierile pentru acest workshop se fac la numărul 0727 562 457.

Beauty Bar – locul în care publicul poate descoperi și testa noutățile

Pe lângă prezentările și demonstrațiile de pe scenă, Beauty Days va include și un Beauty Bar, un spațiu în care participanții vor putea intra în contact direct cu brandurile și produsele din industria frumuseții.

Vizitatorii vor avea posibilitatea să descopere noutăți, să testeze produse, să discute cu specialiștii și să afle informații despre soluțiile potrivite nevoilor lor.

Evenimentul este organizat de Salon Expressive Satu Mare, care dezvoltă acest proiect încă din 2012, transformându-l într-un context de întâlnire pentru educație, creativitate și evoluție profesională în industria beauty.

Bilete și informații

Accesul de sâmbătă, 14 noiembrie, se face pe bază de bilet, prețul anunțat fiind de 200 de lei. Pentru ziua de vineri, accesul este rezervat clienților Expressive, pe bază de invitație.

Beauty Days 2026 beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare și al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu, alături de parteneri internaționali.

Timp de trei zile, Satu Mare va deveni un spațiu al creativității, inspirației și profesionalismului, unde frumusețea va fi privită dintr-o perspectivă mai amplă: aceea a experienței, educației și conexiunilor dintre oameni.