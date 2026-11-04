Deputatul PSD de Satu Mare a depus o declarație politică în Parlament, solicitând o politică externă mai activă și orientată spre interesele naționale

România trebuie să își consolideze poziția pe scena internațională și să aibă o voce mai puternică în contextul tensiunilor sociale, economice și politice care afectează tot mai multe state europene. Acesta este mesajul transmis de deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene PSD, Mircea Govor, care a depus în Parlamentul României o declarație politică referitoare la evoluțiile din Europa și la necesitatea unei diplomații mai active. Parlamentarul a atras atenția asupra protestelor din mai multe state europene, pe fondul creșterii costului vieții, al presiunilor asupra veniturilor populației și al diminuării încrederii cetățenilor în instituții. În opinia sa, România trebuie să depășească statutul de simplu spectator al evoluțiilor internaționale și să își promoveze mai ferm interesele economice, diplomatice și de securitate.

Protestele din Europa, un semnal de alarmă pentru decidenți

În declarația sa politică, Mircea Govor a făcut referire la manifestațiile și tensiunile sociale din Franța, Italia, Belgia, Portugalia și Spania, pe care le-a prezentat drept semnale ale unor nemulțumiri tot mai accentuate în rândul populației europene.

Potrivit parlamentarului sătmărean, creșterea cheltuielilor de trai, presiunea asupra veniturilor și pierderea încrederii în instituțiile publice sunt probleme care necesită atenție și răspunsuri concrete din partea autorităților. Acesta a subliniat că, într-un context internațional marcat de conflicte, instabilitate și incertitudine economică, România trebuie să își definească și să își susțină mai clar prioritățile.

„România nu trebuie să fie un simplu spectator, ci un stat care contează, care își face vocea auzită și își apără interesele!”, a transmis Mircea Govor.

Diplomație economică și parteneriate internaționale pentru România

Un punct important al declarației a vizat rolul Ministerului Afacerilor Externe în promovarea intereselor României peste hotare. Deputatul PSD a susținut necesitatea unei diplomații active, care să nu se limiteze la reprezentarea formală a statului, ci să genereze beneficii economice concrete pentru țară.

În acest sens, Mircea Govor a evidențiat câteva direcții pe care le consideră esențiale: atragerea investițiilor străine, identificarea unor noi piețe de desfacere pentru produsele românești și dezvoltarea unor parteneriate internaționale solide.

Totodată, parlamentarul a subliniat că apartenența României la Uniunea Europeană și NATO rămâne fundamentală, însă consideră că țara noastră trebuie să își diversifice relațiile economice și diplomatice, păstrându-și angajamentele internaționale și apărându-și suveranitatea și securitatea națională.

În mesajul său, deputatul sătmărean a insistat asupra nevoii de respect și credibilitate pe plan internațional, precum și asupra unei politici externe capabile să producă rezultate concrete pentru cetățeni.

„România are nevoie de respect, credibilitate și o diplomație care produce rezultate concrete pentru români!”, a transmis acesta.

La finalul declarației, Mircea Govor și-a reafirmat angajamentul față de cetățenii pe care îi reprezintă în Parlament, subliniind că activitatea sa parlamentară trebuie să urmărească apărarea intereselor românilor și reprezentarea cu responsabilitate a județului Satu Mare.

„Sunt deputatul sătmărenilor, iar misiunea mea în Parlament este să îi reprezint cu cinste și să apăr interesele românilor”, a concluzionat președintele PSD Satu Mare.