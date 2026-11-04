Polițiștii au percheziționat un apartament și trei autoturisme, într-un dosar în care un sătmărean este suspectat că ar fi închiriat locuințe pentru practicarea prostituției

Operațiune de amploare a polițiștilor sătmăreni în cadrul acțiunii naționale JUPITER! Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Satu Mare, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru proxenetism. Acesta este suspectat că, în perioada mai–noiembrie 2026, ar fi închiriat mai multe apartamente din municipiu, pe care le-ar fi pus la dispoziția unor femei în vederea desfășurării unor activități de prostituție, urmărind obținerea unor câștiguri financiare. În urma descinderilor efectuate marți, 3 noiembrie, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, echipamente electronice, aparatură de înregistrare, bani și mai multe documente considerate probe în dosarul penal.

Percheziții în apartamente și autoturisme. Anchetatorii au ridicat telefoane, laptopuri și aparatură video

Acțiunea a fost desfășurată în cadrul Operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

La data de 3 noiembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Satu Mare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și trei mandate de percheziție a unor autoturisme, toate în municipiul Satu Mare.

Investigațiile au vizat activitatea unui bărbat de 44 de ani, despre care anchetatorii au stabilit că, în perioada mai–noiembrie 2026, ar fi închiriat mai multe apartamente din municipiu în vederea desfășurării unor activități de prostituție de către mai multe femei, cu scopul obținerii unor foloase patrimoniale.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri care ar putea constitui mijloace materiale de probă. Printre acestea s-au numărat patru telefoane mobile, un laptop, carduri de memorie, o cameră video și un aparat de fotografiat.

De asemenea, anchetatorii au ridicat două obiecte ascuțit-înțepătoare, 16 bancnote în valută, de diferite valori, precum și mai multe înscrisuri considerate relevante pentru cercetările desfășurate.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

În urma activităților investigative, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta urma să fie prezentat miercuri, 4 noiembrie, în fața instanței, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

La desfășurarea operațiunii au participat și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Poliției Municipiului Satu Mare – Biroul de Ordine Publică, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Satu Mare.

Ancheta a continuat pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost desfășurate activitățile cercetate și pentru documentarea faptelor.

Reprezentanții poliției au precizat că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.



