Primăria Ardud a lansat un avertisment către localnici după ce echipele de intervenție au descoperit deșeuri care au afectat funcționarea sistemului de canalizare

Un obicei aparent banal a provocat probleme serioase sistemului de canalizare din localitatea Gerăușa. În urma unor intervenții efectuate la rețea, echipele de specialitate au descoperit cantități mari de materiale textile, șervețele umede și alte deșeuri care au blocat pompele de canalizare. Situația a determinat Primăria orașului Ardud să transmită un avertisment ferm cetățenilor, atrăgând atenția asupra consecințelor pe care le poate avea folosirea necorespunzătoare a infrastructurii publice.

Șervețelele umede și textilele, printre principalele probleme

Reprezentanții administrației locale au precizat că în rețeaua de canalizare nu trebuie aruncate șervețele umede, nici măcar cele prezentate ca biodegradabile, cârpe, textile, materiale de igienă personală, scutece, absorbante sau alte deșeuri menajere.

De asemenea, grăsimile, uleiurile și resturile alimentare trebuie eliminate corespunzător, nu evacuate prin sistemul de canalizare. Orice astfel de materiale pot provoca blocaje și pot afecta funcționarea instalațiilor.

Costurile reparațiilor sunt suportate de întreaga comunitate

Primăria a avertizat că utilizarea necorespunzătoare a canalizării poate duce la defectarea pompelor, refularea apelor uzate, întreruperea funcționării sistemului și cheltuieli suplimentare pentru intervenții și reparații.

Aceste costuri ajung să afecteze întreaga comunitate, motiv pentru care administrația locală le-a cerut cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și să nu transforme canalizarea într-un coș de gunoi. Mesajul transmis de Primăria Ardud a fost unul cât se poate de clar: canalizarea este destinată apelor uzate, nu deșeurilor menajere.



