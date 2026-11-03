



Sătmărenii sunt invitați sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la „Alergăm împreună pentru Oncologia Satu Mare”, un eveniment caritabil organizat de One More. Inițiativa are ca scop sprijinirea achiziției de paturi și noptiere medicale pentru Secția de Oncologie din Satu Mare. Participanții se vor întâlni la ora 11:30, în parcarea Complexului One More, iar startul este programat la ora 12:00.

Evenimentul este gândit ca o alergare ușoară, deschisă participanților de toate vârstele. Cei care preferă să meargă pe jos pot parcurge același traseu în ritm de plimbare.

Traseul trece peste două poduri și include o oprire la Palatul Administrativ

Din parcarea Complexului One More, participanții vor traversa Podul Transilvania pe trotuar, apoi vor coborî pe digul Someșului și vor continua până la Podul Prieteniei. După traversarea acestuia, grupul se va opri în centrul orașului, la Palatul Administrativ, pentru o fotografie de grup. Ultima porțiune a traseului îi va duce înapoi pe dig, până la Complexul One More.

Taxa de participare include accesul la gala din decembrie

Taxa de participare este de 50 de lei și include biletul de acces la Gala Caritabilă din 12 decembrie 2026, programată de la ora 16:00, la Majestic Satu Mare.

Alergarea de la finalul lunii noiembrie și gala din decembrie fac parte din același demers de sprijin pentru Secția de Oncologie. Prin cele două evenimente, organizatorii își propun să mobilizeze comunitatea în jurul unei nevoi concrete: dotarea secției cu mobilier medical pentru pacienți.