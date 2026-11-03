



Sătmărenii de peste 60 de ani se pot înscrie până pe 20 noiembrie, trimițând câteva fotografii și povestea cărților adunate de-a lungul vieții. Premierea va avea loc joi, 3 decembrie.

O carte primită în dar, o colecție completată de-a lungul anilor sau un volum transmis din generație în generație pot spune multe despre omul care le-a păstrat. De la aceste povești pornește concursul „Cea mai frumoasă bibliotecă personală”, lansat de Biblioteca Județeană Satu Mare și adresat seniorilor din județ, cu vârsta de peste 60 de ani.

Cum se pot înscrie participanții

Înscrierile au loc în perioada 2–20 noiembrie 2026. Cei interesați trebuie să trimită la adresa bibliotecasatumare@yahoo.com trei sau patru fotografii reprezentative ale bibliotecii de acasă, însoțite de un scurt text descriptiv.

În text, participanții sunt invitați să precizeze câte volume dețin aproximativ, în ce perioadă și-au alcătuit biblioteca și care sunt cărțile sau colecțiile cele mai reprezentative. Seniorii sunt încurajați să povestească ce rol a avut lectura în viața lor și să le transmită un mesaj tinerilor cititori.

Ce se păstrează odată cu o bibliotecă de familie

Inițiativa pornește de la o problemă semnalată de bibliotecari: unele familii renunță la colecțiile moștenite de la părinți sau bunici, iar o parte dintre cărți ajung să fie aruncate. Odată cu volumele se pot pierde și poveștile despre cei care le-au ales, le-au citit și le-au păstrat.

Concursul le oferă seniorilor ocazia să consemneze aceste povești și să le împărtășească generațiilor tinere. Fotografiile vor arăta cum arată bibliotecile, iar textele vor explica ce înseamnă ele pentru oamenii care le-au construit.

După încheierea înscrierilor, materialele vor fi jurizate, iar bibliotecile câștigătoare vor fi premiate joi, 3 decembrie, în cadrul unui eveniment festiv organizat în preajma sărbătorii Sfântului Nicolae.