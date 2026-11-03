



Parcarea etajată de pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Satu Mare se apropie de deschidere, a anunțat viceprimarul Raul Băbțan. Noua parcare va avea 158 de locuri, va funcționa non-stop, iar șoferii vor putea plăti atât cu numerar, cât și cu cardul.

„Știu cât de greu este, uneori, să găsești un loc de parcare în zona centrală a orașului. Este una dintre problemele despre care sătmărenii ne vorbesc frecvent și care are nevoie de soluții concrete”, a declarat viceprimarul.

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare a aprobat următoarele tarife:

8 lei pe oră , de luni până vineri, între 07:00 și 19:00;

1 leu pe oră , pe timpul nopții;

2 lei pe oră , în weekend și în zilele libere;

210 lei pentru abonamentul lunar.

Data deschiderii nu a fost încă anunțată. Potrivit viceprimarului, înainte ca parcarea să poată fi folosită, trebuie finalizate și verificate sistemele de acces și de plată. Municipalitatea va comunica data exactă a deschiderii și procedura de obținere a abonamentelor după încheierea acestor verificări.

Raul Băbțan a precizat că investiția reprezintă un pas pentru reducerea presiunii asupra locurilor de parcare din centru. „Nu spun că această investiție va rezolva peste noapte toate problemele de parcare din centru. Dar este un pas important și o soluție concretă pentru un oraș mai bine organizat”, a mai declarat viceprimarul.