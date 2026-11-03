Muzicienii sătmăreni au evoluat duminică seara, 1 noiembrie, pe scena prestigiosului Ateneul Român din București, în cadrul Stagiunii Regale, într-un proiect artistic de anvergură, alături de Camerata Regală, sub bagheta maestrului Cristian Mandeal.

Un moment de referință pentru viața muzicală sătmăreană s-a consumat duminică seara la București, unde Orchestra Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare a fost prezentă pe scena Ateneului Român, într-un concert care a reunit muzicieni ai instituției sătmărene și artiști ai Cameratei Regale.

Participarea la acest eveniment reprezintă o importantă oportunitate artistică și o confirmare a valorii muzicienilor sătmăreni, care au avut ocazia să evolueze într-unul dintre cele mai reprezentative spații culturale ale României.

Întâlnire muzicală sub bagheta maestrului Cristian Mandeal

Concertul, desfășurat în cadrul Stagiunii Regale, i-a adus împreună pe membrii Cameratei Regale și pe instrumentiștii Filarmonicii „Dinu Lipatti”, într-o formulă orchestrală „Side by Side”.

La pupitrul dirijoral s-a aflat maestrul Cristian Mandeal, iar solista serii a fost violonista Sarang Seohyun Kim.

Programul a reunit trei lucrări importante ale repertoriului universal: Uvertura „Răpirea din Serai” de Wolfgang Amadeus Mozart, Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, op. 35, de Piotr Ilici Ceaikovski și Simfonia nr. 3 „Eroica”, în Mi bemol major, op. 55, de Ludwig van Beethoven.

Satu Mare, reprezentat pe o scenă emblematică

Pentru orchestra sătmăreană, prezența la Ateneul Român înseamnă mai mult decât un concert în afara orașului. Este o experiență profesională importantă, o întâlnire cu muzicieni dintr-un alt mediu artistic și o ocazie de afirmare într-un spațiu cu o puternică tradiție culturală.

Colaborarea a fost pregătită și cu sprijinul lui Radu Chișiu, concertmaestru al Cameratei Regale și al orchestrei sătmărene.

Participarea tinerilor instrumentiști la un asemenea proiect are, de asemenea, o valoare aparte, oferindu-le posibilitatea de a acumula experiență și de a evolua într-un context artistic de înalt nivel.

Prezența Filarmonicii „Dinu Lipatti” la Ateneul Român aduce astfel un plus de vizibilitate vieții culturale din Satu Mare și demonstrează deschiderea instituției către proiecte și colaborări de anvergură națională.