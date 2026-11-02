ANUNŢ COMUNA CĂLINEȘTI OAȘ

Anunțuri 02.11.2026 14:59
ANUNŢ COMUNA CĂLINEȘTI OAȘ

Comuna Călineşti Oaş cu sediul în loc. Călineşti Oaş, str. Principală, nr. 1, Jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul :

„Demolare și construcție Grădiniță cu program normal Pășunea Mare propus în loc. Păşunea Mare, str. Şcolii, nr. 36, Judeţul Satu Mare.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la Direcţia Judeţeană de Mediu Satu Mare, Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-1630, vineri între orele 8-14 şi la sediul titularului.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcţiei Judeţene de Mediu Satu Mare, şi pe adresa de internet : office@djmsm.anmap.gov.ro

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