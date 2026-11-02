



Școlile și grădinițele sunt invitate să se înscrie la Atelierele Moșului, organizate în cadrul Târgului de Crăciun din Satu Mare. Activitățile se vor desfășura în perioada 2–22 decembrie 2026 și le vor oferi copiilor și tinerilor ocazia de a descoperi meșteșuguri tradiționale, într-o atmosferă de sărbătoare.

Programul propune ateliere creative și întâlniri cu meșteri populari și producători locali. Participanții vor putea cunoaște oameni care păstrează și transmit tradițiile, descoperind îndeaproape munca și priceperea din spatele obiectelor realizate manual.

Concepute pentru a stimula imaginația și creativitatea, activitățile completează experiența vizitării târgului cu momente de învățare și interacțiune. Copiii vor avea astfel posibilitatea să exploreze lumea meșteșugurilor și să se bucure de experiențe comune alături de colegi.

Ca în edițiile precedente, Atelierele Moșului aduc în atenția celor mici tradițiile și contribuția artizanilor locali, într-un cadru dedicat bucuriei sărbătorilor de iarnă.

Înscrierile se fac exclusiv online, până în data de 13 noiembrie, prin completarea formularului disponibil la adresa infosm.ro/targ.

Invitația se adresează unităților de învățământ care doresc să includă în programul din luna decembrie o activitate dedicată creativității și descoperirii tradițiilor, alături de meșterii și producătorii din comunitatea locală.