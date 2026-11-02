Final de sezon cu adrenalină la Luna Șes. Emanuel Gyenes, la prima ediție Hard Enduro Țara Oașului

Locale 02.11.2026 14:44
Final de sezon cu adrenalină la Luna Șes. Emanuel Gyenes, la prima ediție Hard Enduro Țara Oașului


Prima ediție a competiției Hard Enduro Țara Oașului a adus numeroși sportivi la Luna Șes, în zona Negrești-Oaș, în weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie 2026. Vremea favorabilă și participarea numeroasă au contribuit la reușita evenimentului care a încheiat sezonul competițional.

Concursul a făcut parte din Campionatul Regional de Hard Enduro – Vest și a fost organizat de Asociația Clubul Sportiv Master Bike Cluj, sub egida Federației Române de Motociclism. Pentru această ediție, organizatorii au anunțat un fond de premiere de 20.000 de lei.

Printre sportivii care au luat startul s-a numărat și sătmăreanul Emanuel „Mani” Gyenes. Prezența sa la competiția desfășurată aproape de casă a fost apreciată în mesajul transmis după eveniment, în care i-au fost adresate și urări de succes pentru Raliul Dakar 2027.

Potrivit bilanțului prezentat de organizatori, numărul sportivilor a fost unul comparabil mai degrabă cu participarea la o etapă națională. Aceștia au apreciat atât condițiile meteorologice, neobișnuit de bune pentru începutul lunii noiembrie, cât și implicarea celor care au contribuit la pregătirea concursului.

„Ne bucurăm că în acest fel punem pe harta competițiilor de Hard Enduro și această frumoasă zonă a României”, se arată în mesajul publicat după încheierea evenimentului.

Clubul Master Bike Cluj a contribuit cu experiența acumulată în organizarea competițiilor de profil, depunând eforturi pentru ca prima ediție de la Negrești-Oaș să se desfășoare cu succes. Mulțumirile au fost îndreptate și către voluntari, sponsori, autoritățile locale și sportivi.

Competiția a adus astfel în atenția comunității de hard enduro zona Luna Șes, cunoscută pentru cadrul natural și posibilitățile de petrecere a timpului în aer liber.

Rezultatele finale ale competiției

Foto: Marius Dincă

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