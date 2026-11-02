Un șofer depistat cu alcool la volan, altul cu dreptul de a conduce suspendat. Dosare penale în județul Satu Mare

Locale 02.11.2026 14:46
Un șofer depistat cu alcool la volan, altul cu dreptul de a conduce suspendat. Dosare penale în județul Satu Mare


Doi bărbați sunt cercetați penal după ce au fost opriți în trafic de polițiști, în Negrești-Oaș și în municipiul Satu Mare. Unul dintre conducătorii auto a fost depistat cu alcool în aerul expirat, iar celălalt avea dreptul de a conduce suspendat.

Primul caz a fost înregistrat în 30 octombrie, în jurul orei 20:10, pe strada Victoriei din Negrești-Oaș. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au oprit un autoturism condus de un localnic de 39 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Câteva ore mai târziu, în 31 octombrie, în jurul orei 00:10, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au oprit un alt autoturism, pe strada Gheorghe Barițiu din municipiul Satu Mare.

La volan se afla un bărbat de 52 de ani, din București. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În acest caz, cercetările sunt continuate pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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