



Un bărbat de 57 de ani, din Foieni, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Analizele probelor biologice au indicat concentrații de 2,73 g/l, respectiv 2,60 g/l alcool pur în sânge.

Autoturismul condus de acesta a fost oprit de polițiștii Secției de Poliție Carei în data de 31 octombrie, în jurul orei 15:20, pe strada Pădurii din localitatea Foieni.

În urma testării cu aparatul etilotest, a fost înregistrată o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, rezultatele analizelor toxicologice confirmând prezența alcoolului în sânge.

Față de conducătorul auto a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.