Deputatul PSD de Satu Mare a anunțat în conferință de presă că și-a încheiat divergențele cu familia Tulbure și cu Cristi Sasu, transmițând totodată un mesaj de reconciliere pe scena politică sătmăreană

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a făcut un anunț cu o puternică încărcătură personală și politică în cadrul conferinței de presă susținute la sediul partidului. Acesta a dezvăluit că a ajuns la o împăcare cu familia Tulbure, după un conflict care a durat nu mai puțin de 12 ani și care a generat, de-a lungul timpului, numeroase neînțelegeri. Discuția decisivă a durat aproximativ trei ore și s-a încheiat cu o concluzie pe care parlamentarul a prezentat-o drept un nou început: resentimentele trebuiau lăsate în urmă, iar respectul și unitatea familiei trebuiau să primeze. Dincolo de această reconciliere personală, Mircea Govor a folosit momentul pentru a transmite un mesaj direct clasei politice din județ: competiția electorală nu trebuie transformată în dușmănie, iar interesele sătmărenilor trebuie să fie mai presus de orgolii și dispute politice.

Un conflict de 12 ani, încheiat după trei ore de discuții

Mircea Govor a explicat că întâlnirea cu familia Tulbure a reprezentat un moment important, prin care a fost pus capăt unei perioade îndelungate de tensiuni. Printre persoanele cu care a avut divergențe în trecut s-a numărat și Cristi Sasu, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă, neînțelegerile dintre cei doi datând, potrivit declarațiilor deputatului, de aproximativ 12 ani.

În urma unei discuții deschise, care a durat aproape trei ore, părțile au reușit să clarifice o parte dintre episoadele trecutului și să ajungă la o înțelegere. Parlamentarul a apreciat că multe dintre conflictele de atunci au fost alimentate de lipsa de experiență și maturitate, dar și de intervențiile unor persoane care ar fi contribuit la deteriorarea relațiilor dintre membrii familiei.

Un rol important în realizarea împăcării l-a avut verișoara sa, pe care Mircea Govor a descris-o ca fiind o persoană apropiată, asemenea unei surori. Acesta a precizat că a răspuns pozitiv solicitării sale și a acceptat să lase definitiv în urmă neînțelegerile.

Mai mult, deputatul PSD a afirmat fără echivoc că l-a iertat pe Cristi Sasu și că nu îi poartă nicio ranchiună.

„Am spus foarte clar că l-am iertat pe Cristi Sasu, că nu îi port niciun fel de ranchiună și că, din punctul meu de vedere, acest conflict este încheiat”, a declarat Mircea Govor.

Un alt moment pe care parlamentarul l-a evidențiat a fost acela în care Cristi Sasu i-ar fi spus că îl consideră un om de cuvânt, convins fiind că își respectă angajamentele asumate. Pentru Mircea Govor, această apreciere a avut o semnificație aparte, în condițiile în care respectul reciproc, încrederea și seriozitatea au fost prezentate drept valori esențiale atât în viața personală, cât și în cea publică.

„Suntem competitori politici, nu dușmani!” Mesaj direct pentru clasa politică sătmăreană

Dincolo de împăcarea cu familia Tulbure, Mircea Govor a ținut să extindă semnificația acestui episod asupra climatului politic din județul Satu Mare. Deputatul a afirmat că sătmărenii s-au săturat de conflicte permanente, scandaluri și confruntări politice fără rezultate concrete, iar responsabilitatea aleșilor este aceea de a găsi soluții pentru comunitate.

Parlamentarul PSD a transmis că este deschis dialogului și colaborării cu toate formațiunile politice din județ, cu respectarea identității, doctrinei și intereselor fiecăreia. În opinia sa, diferențele de viziune și apartenența la partide distincte nu ar trebui să transforme adversarii politici în inamici personali.

„Suntem competitori politici, nu dușmani”, a subliniat Mircea Govor, formulând una dintre cele mai importante idei ale declarației sale.

Acesta a insistat asupra faptului că dezvoltarea județului nu poate fi realizată prin blocaje reciproce și orgolii politice. Indiferent de culoarea politică, reprezentanții administrației și ai partidelor au obligația să identifice punctele comune și să susțină inițiativele care servesc interesului public.

„Județul Satu Mare are nevoie de construcție, nu de conflicte. De colaborare, nu de piedici. De rezultate, nu de scandaluri politice”, a transmis deputatul PSD.

În finalul conferinței, Mircea Govor a anunțat că spera să revină săptămâna viitoare cu noi informații despre evoluțiile politice din județ și de la nivel național. Totodată, și-a exprimat speranța că până atunci vor fi finalizate procedurile de numire a noilor prefecți și subprefecți, în conformitate cu deciziile politice și prevederile legale.

Mesajul central al intervenției sale a fost însă unul de reconciliere: după 12 ani de conflict personal, deputatul a ales să vorbească despre iertare și împăcare, folosind această experiență pentru a pleda public pentru mai mult dialog și responsabilitate în politica sătmăreană.