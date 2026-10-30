DSVSA Satu Mare a anunțat rezultatul verificărilor efectuate în ultima săptămână, după ce a fost semnalată o posibilă infestare la un porc sacrificat pentru consum familial

O suspiciune de trichineloză a pus în alertă laboratorul sanitar-veterinar din Satu Mare, după sacrificarea unui porc într-o gospodărie din județ. Din fericire, rezultatul analizelor de laborator a infirmat prezența parazitului, astfel că suspiciunea nu s-a confirmat. Cazul a fost inclus în raportul săptămânal al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare, privind controalele oficiale desfășurate în perioada 23-30 octombrie 2026.

Suspiciunea a fost infirmată în laborator

Potrivit informațiilor comunicate de DSVSA Satu Mare, suspiciunea a fost identificată la o suină sacrificată într-o exploatație nonprofesională, pentru consum familial.

Probele au fost analizate în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, în secția de parazitologie, prin metoda Digestiei Artificiale.

Rezultatul investigațiilor a fost negativ, prezența Trichinella nefiind confirmată. Prin urmare, suspiciunea inițială nu a fost validată în urma examenului de laborator.

Atenție la carnea de porc sacrificată în gospodării!

Chiar dacă, în acest caz, analizele au infirmat suspiciunea, verificarea cărnii înainte de consum rămâne esențială pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

Trichineloza este o boală parazitară care poate fi transmisă oamenilor prin consumul de carne infestată, insuficient preparată termic. De aceea, proprietarii porcilor sacrificați în gospodării trebuie să efectueze examenul trichineloscopic într-un laborator autorizat înainte de a consuma carnea sau produsele obținute din aceasta.

Rezultatul negativ al unui singur caz nu înlătură necesitatea verificării fiecărui porc sacrificat pentru consum propriu.