O femeie de 54 de ani a ajuns în arest după ce ar fi păcălit o vârstnică într-un parc din municipiul Satu Mare, provocându-i o pagubă de 7.800 de lei

Un gest aparent banal s-ar fi transformat într-un furt care a lăsat o femeie de 92 de ani fără lănțișorul de aur pe care îl purta la gât. Cazul a fost investigat de polițiștii sătmăreni, care au efectuat o percheziție domiciliară și au ridicat mai multe articole de îmbrăcăminte și accesorii. Suspecta, o femeie de 54 de ani din municipiul Satu Mare, a fost reținută pentru 24 de ore, în urma cercetărilor desfășurate sub coordonarea procurorului de caz.

O căzătură simulată, urmată de dispariția bijuteriei

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, fapta s-ar fi petrecut la data de 21 septembrie 2026, într-un parc din municipiul Satu Mare. O femeie în vârstă de 54 de ani ar fi abordat o vârstnică de 92 de ani, iar în timpul discuției ar fi simulat o căzătură, sprijinindu-se de zona gâtului acesteia.

Profitând de momentul creat, femeia i-ar fi sustras lănțișorul din aur pe care bătrâna îl purta la gât, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 7.800 de lei.

Modul în care ar fi fost comis furtul a intrat în atenția polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare – Biroul de Investigații Criminale, care au desfășurat cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs fapta și identificarea persoanei bănuite.

Percheziție domiciliară și reținere pentru 24 de ore

Miercuri, 28 octombrie 2026, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la o adresă din municipiul Satu Mare, în cadrul dosarului penal deschis pentru infracțiunea de furt. Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

În urma percheziției, anchetatorii au descoperit și ridicat mai multe articole de îmbrăcăminte și accesorii, care urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.

Față de femeia de 54 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, urmând ca anchetatorii să stabilească toate circumstanțele cazului.

Pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.