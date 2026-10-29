Valoarea tichetelor de masă ar putea crește de la 45 la 50 de lei pe zi, începând din noiembrie 2026. Un proiect de lege depus de deputații PSD Marius Budăi și Adrian Solomon propune majorarea pentru a compensa scumpirile din ultimii ani.

Dacă proiectul va fi adoptat, angajații care primesc tichete la valoarea maximă ar putea beneficia de 100 de lei în plus pe lună, pentru 20 de zile lucrătoare. Astfel, valoarea totală a tichetelor ar ajunge la 1.000 de lei lunar, față de 900 de lei în prezent.

Inițiatorii susțin că actuala valoare a bonurilor nu mai ține pasul cu prețurile alimentelor. Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, peste 3,2 milioane de angajați din România beneficiază de tichete de masă, iar prețul mediu al unui prânz în mediul urban a ajuns la aproximativ 55 de lei în 2025.

Majorarea nu va fi însă obligatorie pentru angajatori. Aceștia vor putea decide dacă acordă tichete la valoarea maximă, în funcție de bugetul și politica proprie.

Când ar putea intra în vigoare? Proiectul prevede aplicarea noii valori pentru drepturile aferente lunii noiembrie 2026, până în septembrie 2027 inclusiv. Majorarea nu este încă în vigoare și depinde de adoptarea proiectului de către Parlament și de parcurgerea procedurilor legale.