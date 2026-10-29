Numărul cazurilor de gripă a crescut de la patru la 12 într-o săptămână, în timp ce județul Satu Mare a înregistrat peste 2.100 de îmbolnăviri respiratorii

Gripa începe să câștige teren în județul Satu Mare, unde numărul cazurilor raportate s-a triplat într-o singură săptămână. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, în intervalul 19–25 octombrie 2026 au fost înregistrate 12 cazuri de gripă, față de numai patru în săptămâna precedentă. Creșterea vine în contextul în care infecțiile respiratorii continuă să afecteze mii de sătmăreni, iar autoritățile sanitare insistă asupra vaccinării antigripale și a măsurilor de prevenție.

De trei ori mai multe cazuri de gripă într-o săptămână

Datele DSP Satu Mare pentru săptămâna 43 a sezonului epidemiologic 2026–2027, corespunzătoare perioadei 19–25 octombrie, au indicat o creștere de la patru la 12 cazuri de gripă față de săptămâna anterioară. Practic, numărul îmbolnăvirilor raportate s-a triplat, chiar dacă totalul cazurilor a rămas, deocamdată, redus în comparație cu cel al celorlalte infecții respiratorii.

Cele mai multe cazuri de gripă, respectiv cinci, au fost înregistrate la persoanele cu vârste între 15 și 49 de ani. Câte două cazuri au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 2 și 4 ani, al celor între 5 și 14 ani și al persoanelor de peste 65 de ani. Un singur caz a fost consemnat la grupa de vârstă 50–64 de ani, în timp ce la copiii sub un an nu a fost raportată nicio îmbolnăvire.

Peste 2.100 de infecții respiratorii într-o săptămână

În aceeași perioadă, medicii de familie au raportat, în total, 2.123 de cazuri de infecții respiratorii acute, pneumonii și gripă. Dintre acestea, 1.752 au fost infecții acute ale căilor respiratorii superioare, iar 359 au fost pneumonii.

Cele mai multe infecții respiratorii superioare au afectat copiii cu vârste între 5 și 14 ani, categorie în care au fost înregistrate 400 de cazuri. În schimb, pneumoniile au fost mai frecvente în rândul persoanelor de peste 65 de ani, cu 160 de cazuri, urmate de grupa 50–64 de ani, cu 121 de îmbolnăviri.

În ceea ce privește COVID-19, în săptămâna analizată au fost confirmate patru cazuri, față de unul singur în intervalul 12–18 octombrie.

Peste 6.100 de persoane au fost vaccinate antigripal

Până la data de 25 octombrie 2026, în județul Satu Mare fuseseră vaccinate antigripal 6.166 de persoane din grupele de risc, cu vaccin prescris de medicii de familie și asigurat prin farmaciile cu circuit deschis.

DSP Satu Mare a recomandat continuarea vaccinării, în special în cazul persoanelor de peste 65 de ani, al femeilor gravide, al persoanelor imunodeprimate și al celor cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiace.

Autoritățile sanitare au mai recomandat aerisirea periodică a încăperilor, igiena riguroasă a mâinilor, evitarea aglomerațiilor și prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii.

Creșterea de la patru la 12 cazuri de gripă într-o singură săptămână reprezintă un semnal de urmărit în evoluția sezonului epidemiologic, însă datele disponibile nu sunt suficiente pentru a concluziona că a început un val epidemic de gripă în județ.