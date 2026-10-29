Primele probe ale noii fântâni arteziene din Parcul Vasile Lucaciu au fost realizate, iar amenajarea a adus un nou element de atracție în peisajul urban

Satu Mare se pregătește să câștige un nou punct de atracție pentru localnici, după ce noua fântână arteziană din Parcul Vasile Lucaciu a trecut prin primele probe de funcționare. Instalația a fost pusă în funcțiune pentru primele teste, oferind o imagine asupra modului în care urma să completeze aspectul parcului. Reprezentanții Primăriei au prezentat momentul drept un nou pas în direcția înfrumusețării orașului și a diversificării spațiilor publice.

Primele teste, un pas spre noua atracție a parcului

Potrivit Primăriei municipiului Satu Mare, primele probe ale fântânii au fost realizate în Parcul Vasile Lucaciu, într-un demers menit să aducă mai multă culoare și un plus de atractivitate zonei.





Noua amenajare a fost prezentată ca parte a eforturilor de îmbunătățire a aspectului orașului, prin introducerea unor elemente decorative în spațiile publice. Fântâna arteziană urma să contribuie la atmosfera parcului, oferind un motiv în plus pentru sătmăreni să petreacă timp în această zonă verde.

Un nou element în peisajul urban al municipiului

Mesajul transmis de administrația locală a pus accent pe culoare și pe transformarea treptată a aspectului orașului. Primele teste au marcat începutul verificării funcționării instalației, însă Primăria nu a precizat când urma să fie inaugurată oficial fântâna și nici dacă mai erau necesare lucrări înainte de punerea sa în funcțiune definitivă.





Rămâne de văzut cum va arăta fântâna după finalizarea tuturor etapelor și în ce măsură noua amenajare va deveni unul dintre punctele de atracție ale Parcului Vasile Lucaciu.



