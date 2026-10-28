Președintele Consiliului Județean Satu Mare participă la o reuniune europeană dedicată autonomiei locale, democrației și provocărilor administrațiilor publice

Problemele cu care se confruntă comunitățile locale din Europa au ajuns pe agenda dezbaterilor de la Strasbourg, unde reprezentanții administrațiilor locale și regionale discută despre viitorul guvernării locale. Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, reprezintă Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România la cea de-a 51-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Reuniunea se desfășoară în perioada 27–29 octombrie și abordează teme precum autonomia locală, protejarea democrației și identificarea unor soluții la problemele care afectează direct cetățenii.

Autonomia locală și viitorul administrațiilor europene

În cadrul sesiunii de la Strasbourg, participanții analizează prioritățile Congresului pentru următorii cinci ani, punând accent pe consolidarea democrației locale și pe rolul administrațiilor în gestionarea provocărilor actuale.

Pe agenda discuțiilor se află și sprijinirea reconstrucției Ucrainei, absenteismul școlar și consecințele eroziunii costiere. Evenimentele conexe sunt dedicate participării tinerilor la viața publică și siguranței jurnaliștilor, subiecte importante pentru funcționarea unei societăți democratice.

Deși comunitățile europene diferă prin dimensiune, structură și specific local, administrațiile se confruntă cu responsabilități similare: furnizarea unor servicii publice de încredere, implicarea cetățenilor în procesul decizional și adaptarea la schimbările sociale, economice și de mediu.

Experiența europeană, posibilă resursă pentru județul Satu Mare

Participarea lui Pataki Csaba oferă ocazia prezentării experienței administrațiilor județene din România și a schimbului de bune practici cu reprezentanți ai altor state europene.

Dialogul poate contribui la identificarea unor soluții aplicabile la nivel local, în domenii precum organizarea serviciilor publice, implicarea comunităților în luarea deciziilor și adaptarea administrației la noile provocări.

Pentru județul Satu Mare, participarea la această reuniune europeană reprezintă o oportunitate de consolidare a cooperării internaționale și de preluare a unor experiențe care ar putea fi valorificate în activitatea administrației județene.

Reuniunea de la Strasbourg se încheie pe 29 octombrie, după trei zile de dezbateri dedicate rolului autorităților locale și regionale în dezvoltarea comunităților și protejarea democrației.