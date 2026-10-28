Consiliul Local Moftin se va reuni joi, 29 octombrie, pentru a dezbate șapte puncte, cu proiecte privind infrastructura, eficiența energetică și protecția copiilor

Modernizarea străzilor, reabilitarea unei școli și a unei grădinițe, precum și eficientizarea iluminatului public se vor afla printre principalele teme ale ședinței ordinare a Consiliului Local Moftin. Aleșii locali vor analiza documentații tehnice și devize actualizate pentru investiții care vizează mai multe localități ale comunei. Pe ordinea de zi se vor regăsi și măsuri administrative privind patrimoniul local, dar și aprobarea regulamentului de funcționare a unui centru destinat copiilor aflați în situație de risc de separare de părinți.

Iluminatul public și modernizarea străzilor, pe masa consilierilor

Consiliul Local al Comunei Moftin se va întruni joi, 29 octombrie 2026, de la ora 08:30, la sediul primăriei, într-o ședință ordinară în cadrul căreia vor fi analizate șapte puncte.

Printre proiectele de hotărâre se va afla aprobarea documentației tehnico-economice, în faza de proiect tehnic, și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Moftin. Proiectul va fi derulat în cadrul programului finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Totodată, consilierii vor analiza actualizarea devizului general pentru modernizarea străzii Crucii din localitatea Sânmiclăuș și a străzii Szentmiklosi din localitatea Domănești. Un alt proiect va viza aprobarea devizului general actualizat pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii școlii primare și a grădiniței din Sânmiclăuș.

Un centru pentru copiii vulnerabili și clarificări privind patrimoniul comunei

Un punct important al ședinței va fi aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a „Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți – Exploratorii”. Adoptarea documentului va stabili cadrul de funcționare al serviciului destinat copiilor vulnerabili.

Pe ordinea de zi vor figura și două proiecte referitoare la patrimoniul comunei. Primul va viza însușirea documentației tehnico-cadastrale pentru înscrierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Moftin a unui imobil situat în Domănești, la numărul 314. Al doilea va urmări completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 14 din 9 februarie 2024, privind aprobarea și atestarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al comunei.

Toate cele șase proiecte de hotărâre vor fi inițiate de primarul comunei Moftin, Gheorghe David. Ședința se va încheia cu punctul „Diverse”, în cadrul căruia vor putea fi abordate și alte probleme de interes local.