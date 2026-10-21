Potrivit surselor citate de publicația Dincolo de Sport, Cristian Micle și-ar fi înaintat demisia. Primăria Ardud și instituțiile judiciare nu au confirmat informațiile prezentate.



Cristian Micle, secretarul general al Primăriei orașului Ardud, și-ar fi prezentat demisia, potrivit unor informații publicate de Dincolo de Sport, care citează surse. Plecarea acestuia din funcție nu este însă confirmată printr-un document sau un comunicat oficial în materialul disponibil.

Sursele publicației descriu gestul drept o „demisie de onoare” și îl pun în legătură cu presupuse cercetări penale pentru uz de fals. Existența unei anchete, obiectul acesteia și eventuala calitate procesuală a lui Cristian Micle nu sunt confirmate oficial în informațiile prezentate.

În aceste condiții, nu poate fi stabilită o legătură certă între presupusa demisie și o eventuală procedură judiciară. De asemenea, nu sunt precizate data depunerii demisiei, momentul unei eventuale încetări a raportului de serviciu sau motivele formulate de Cristian Micle.

Clarificarea situației depinde de un punct de vedere al Primăriei Ardud privind statutul funcției de secretar general și de eventuale precizări ale instituțiilor judiciare competente. Poziția lui Cristian Micle ar putea lămuri, la rândul său, informațiile apărute în spațiul public.

Până la obținerea unor confirmări, atât demisia, cât și presupusele cercetări penale rămân informații atribuite surselor publicației citate. Cristian Micle beneficiază de prezumția de nevinovăție.