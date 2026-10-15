Cel mai nou liceu din Satu Mare și-a început activitatea în această toamnă, cu 33 de elevi, trei clase și planuri de dezvoltare pentru următorii ani. Într-un interviu acordat emisiunii „Actualitatea sătmăreană” de la Nord-Vest TV, directorul Beni Bogdan a vorbit despre proiectul care a stat la baza înființării școlii, valorile promovate, condițiile oferite elevilor și perspectivele de viitor

Într-o perioadă în care sistemul de învățământ se confruntă cu numeroase provocări, iar interesul pentru continuarea studiilor liceale reprezintă o preocupare tot mai importantă, Satu Mare are o nouă unitate de învățământ: Liceul Creștin Logos. Înființat la inițiativa comunității din jurul Bisericii Penticostale „Adevăr și Lumină”, liceul și-a deschis porțile în această toamnă, propunându-și să îmbine performanța școlară cu formarea caracterului și educația bazată pe valori creștine.

Invitat în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”, realizată miercuri, 14 octombrie, de Nord-Vest TV, directorul Beni Bogdan a explicat cum a prins contur proiectul, ce își propune noua instituție și cum arată planurile sale de dezvoltare.

De la o preocupare pentru generațiile viitoare, la înființarea unui liceu

Ideea înființării Liceului Creștin Logos a pornit din dorința unui grup de credincioși de a investi mai mult în educația și dezvoltarea generațiilor tinere. Proiectul a fost inițiat de comunitatea Bisericii Penticostale „Adevăr și Lumină”, cu sprijinul unor oameni de afaceri și al altor membri ai comunității.

Potrivit directorului Beni Bogdan, primele discuții au pornit de la ideea unei grădinițe, însă amploarea nevoilor identificate și dorința de a contribui pe termen lung la educația copiilor au dus la un proiect mai ambițios.

„Ne-am gândit cum putem să ne investim mai mult pentru generațiile viitoare, pentru creșterea și dezvoltarea lor”, a explicat acesta.





Înființarea liceului a presupus achiziționarea clădirii, lucrări de renovare și extindere, precum și parcurgerea procedurilor necesare autorizării. Demersurile au durat mai multe luni, iar autorizația de funcționare a fost obținută în luna august, cu puțin timp înainte de începerea anului școlar.

Chiar dacă pregătirile s-au desfășurat contra cronometru, în septembrie instituția și-a început activitatea, marcând prima etapă a unui proiect care se dorește a fi dezvoltat treptat, până la formarea unui ciclu complet de învățământ.

Trei clase, 33 de elevi și obiectivul unei școli performante

La debut, Liceul Creștin Logos a pornit cu trei clase: clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, cea din urmă având profilul matematică-informatică.

În total, 33 de elevi au început anul școlar aici: 15 la clasa pregătitoare, nouă la clasa a V-a și nouă la clasa a IX-a.

Pentru o instituție nou-înființată, începutul înseamnă atât provocări administrative și organizatorice, cât și responsabilitatea de a construi o echipă și un mediu educațional stabil. Beni Bogdan spune că una dintre priorități a fost atragerea unor cadre didactice apreciate pentru rezultatele lor profesionale, dar și pentru calitățile umane.

„Ne-am dorit profesori care au oferit performanță și care sunt cunoscuți în Satu Mare pentru asta”, a afirmat directorul, precizând că selecția a urmărit trei direcții: competența profesională, caracterul și compatibilitatea cu valorile creștine asumate de instituție.

Un alt obiectiv este atenția acordată progresului individual. În viziunea conducerii, succesul unei școli nu înseamnă doar rezultate bune ale elevilor care au deja performanțe ridicate, ci și capacitatea de a-i ajuta pe cei care au nevoie de sprijin suplimentar.

„Dorința noastră este să ajungem în top. Tocmai asta ne-am propus: să-i ducem pe elevii de la 7 la 9”, a subliniat Beni Bogdan.

O școală creștină, deschisă întregii comunități

Deși are o identitate confesională clară, Liceul Creștin Logos nu se adresează exclusiv copiilor din comunitatea penticostală. Directorul a insistat asupra faptului că apartenența religioasă nu reprezintă criteriul care stabilește accesul la educație în cadrul instituției.

„Orice copil din Satu Mare este important și are ușile deschise să vină, să-și dorească să învețe aici, iar criteriile vor fi cele comunicate pentru fiecare ciclu în parte. Pentru noi va conta performanța școlară, dincolo de apartenența religioasă”, a declarat acesta.

Beni Bogdan a oferit și un exemplu relevant pentru această deschidere: primul elev care și-a exprimat dorința de a se înscrie la liceu provenea din mediul ortodox.

În același timp, instituția are un regulament intern și un cod vestimentar, inclusiv elemente de uniformă inscripționate cu numele liceului. Acestea sunt prezentate familiilor în momentul înscrierii și urmăresc promovarea decenței, a respectului reciproc și a unui cadru educațional organizat.

Viziunea conducerii este ca educația să nu se limiteze la transmiterea informațiilor din manuale. Pe lângă pregătirea academică, liceul își propune să contribuie la dezvoltarea responsabilității, a disciplinei, a respectului față de ceilalți și a capacității de a lua decizii asumate.

Condiții moderne și o poziționare avantajoasă în oraș

Unul dintre aspectele care diferențiază noua instituție este clădirea în care funcționează, amenajată și extinsă pentru a răspunde nevoilor școlare. Amplasarea oferă, de asemenea, câteva avantaje practice: liceul se află într-o zonă relativ centrală, în apropierea Grădinii Romei și la câteva minute de mers pe jos de gară.





Acest lucru poate fi util inclusiv pentru elevii care vin din alte localități ale județului.

Lucrările de amenajare nu sunt însă încheiate. Potrivit directorului, terenul de sport se află într-un stadiu avansat de execuție, iar curtea va continua să fie amenajată pentru a deveni un spațiu plăcut și potrivit activităților elevilor.

„Noi ne dorim ca elevii să vină cu plăcere și cadrele didactice și cei care sunt aici să se bucure de ceea ce este aici. Să nu fie privită școala ca un loc de speriat”, a spus Beni Bogdan.

Activitatea educațională include și experiențe din afara sălilor de clasă. Vizitele, participarea la concursuri și activitățile extrașcolare fac parte din direcția pe care conducerea dorește să o dezvolte, astfel încât noțiunile învățate să fie completate de experiențe concrete.

Educație fără taxe în etapa actuală

Un element important pentru familiile interesate este componenta financiară. Potrivit directorului, în această etapă, Liceul Creștin Logos nu percepe taxe de școlarizare.

Funcționarea instituției este susținută prin contribuțiile unor oameni de afaceri din comunitatea fondatoare și din alte comunități bisericești, care au ales să sprijine proiectul fără să își facă publice numele.

Beni Bogdan a explicat că susținerea financiară va trebui menținută pe parcursul următorilor ani, în condițiile în care instituția este încă la început de drum.

În ceea ce privește dezvoltarea, obiectivul major al următorilor ani este parcurgerea etapelor necesare acreditării. Directorul estimează că acest moment ar putea veni peste aproximativ patru-cinci ani, în funcție de procedurile și condițiile aplicabile.





Până atunci, liceul urmărește consolidarea echipei, dezvoltarea infrastructurii și creșterea treptată a ofertei educaționale.

Mai multe profile liceale, în pregătire pentru anul viitor

În primul an de funcționare, clasa a IX-a are profilul matematică-informatică. Conducerea a început însă demersurile pentru autorizarea unor noi specializări, astfel încât oferta pentru anul școlar următor să poată fi mai diversificată.

Printre variantele analizate se numără științele naturii și filologia. Profilele care vor fi disponibile efectiv urmează să fie comunicate după parcurgerea procedurilor necesare.

Planurile sunt legate și de o preocupare mai largă pentru sistemul educațional românesc. În opinia directorului, școala trebuie să asigure o bază solidă de cunoștințe, dar și să ofere elevilor posibilitatea de a-și descoperi aptitudinile și de a se orienta spre domeniile în care pot progresa.

Beni Bogdan a atras atenția și asupra scăderii interesului pentru continuarea studiilor liceale, considerând că evoluția ar trebui să determine o analiză serioasă a modului în care este organizat învățământul.

În ceea ce privește evaluarea națională, acesta consideră că materiile de bază au un rol important, însă diferențierea și orientarea către o specializare ar trebui să capete mai multă greutate în etapa liceului.

Credință, dialog și respect pentru elev

Identitatea creștină a liceului se reflectă și în felul în care conducerea privește educația religioasă și formarea personală. Pentru Beni Bogdan, care este și pastor al Bisericii Penticostale „Adevăr și Lumină”, valorile spirituale pot contribui la dezvoltarea echilibrată a copiilor și tinerilor.

Directorul consideră că educația nu trebuie să se limiteze la acumularea de informații, ci să îi ajute pe elevi să își formeze principii, să își înțeleagă responsabilitățile și să își găsească un sens în ceea ce fac.

În același timp, el spune că elevii trebuie încurajați să pună întrebări, să își exprime opiniile și să participe la discuții argumentate, fără ca respectul față de profesori și regulile școlii să fie abandonate.

„Nu vrem să le dăm doar o informație pe care să îi forțăm să o accepte, ci vrem să înțeleagă lucrurile, vrem să-și pună întrebări, vrem să ni le pună și să dezvoltăm argumentativ orice temă”, a explicat acesta.

Directorul afirmă că obișnuiește să discute atât cu profesorii, cât și cu elevii, pentru a afla cum percep aceștia școala, ce așteptări au și ce ar putea fi îmbunătățit.

Această abordare pornește de la ideea că fiecare copil are propriile aptitudini și ritmuri de învățare. Rolul profesorului este, în această perspectivă, nu doar să evalueze rezultatul, ci și să identifice potențialul și să contribuie la dezvoltarea lui.

În ceea ce privește relația dintre școală și familie, Beni Bogdan a pledat pentru mai mult timp petrecut împreună, fără telefoane și alte distrageri, încurajând dialogul zilnic dintre părinți și copii. În viziunea sa, o relație familială sănătoasă poate susține dezvoltarea emoțională și spirituală a tinerilor.

Un proiect aflat la început, cu obiective pe termen lung

Beni Bogdan a venit la Satu Mare în urmă cu aproximativ opt ani, când a preluat pastorația Bisericii Penticostale „Adevăr și Lumină”. Este absolvent al Liceului Teologic Penticostal Betel din Oradea, unde a urmat profilul matematică-informatică, apoi al Institutului Teologic Penticostal din București, unde și-a continuat pregătirea prin studii de master. În prezent, își desfășoară studiile doctorale la Universitatea din București și predă teologie în mediul universitar.





Preluarea conducerii liceului a reprezentat pentru el o nouă responsabilitate și un domeniu în care spune că învață în continuare, beneficiind de sprijinul unor persoane cu experiență în educație.

Privind spre viitor, obiectivele sunt clare: dezvoltarea instituției, extinderea treptată a ciclurilor școlare, diversificarea specializărilor și obținerea acreditării. Pe termen mai lung, conducerea își propune ca Logos să ajungă printre instituțiile de învățământ apreciate din municipiu.

Pentru moment, însă, prioritatea este consolidarea începutului și construirea unei comunități școlare în care performanța, disciplina, valorile și atenția față de fiecare elev să se completeze reciproc.

Părinții interesați pot afla mai multe despre Liceul Creștin Logos și pot solicita o vizită pentru a cunoaște spațiile și oferta educațională. Potrivit directorului, în perioada următoare există în continuare posibilitatea înscrierii sau a transferului, în funcție de locurile disponibile, pentru clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a. Oferta și condițiile concrete trebuie confirmate direct cu instituția.

Noul liceu sătmărean pornește, așadar, cu ambiții mari, dar și cu provocările firești ale unei instituții aflate la început de drum. Rezultatele din următorii ani vor arăta în ce măsură planurile sale vor deveni o alternativă educațională solidă pentru familiile din Satu Mare și din județ.

Înregistrarea emisiunii:





Florin Cristian Mureșan