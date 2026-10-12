Tribunalul Bihor dispune arestarea preventivă a lui Daniel-Constantin Căpățână pentru 30 de zile și plasează o altă inculpată sub control judiciar

Dosarul de corupție de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu se complică, după ce Tribunalul Bihor decide noi măsuri preventive în ancheta instrumentată de DNA – Serviciul Teritorial Oradea. Daniel-Constantin Căpățână, polițist de frontieră cercetat pentru mai multe infracțiuni, ajunge în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. În schimb, Elena-Mădălina Căpățână nu este arestată, instanța dispunând în cazul ei control judiciar pentru 60 de zile, cu restricții stricte și monitorizare electronică.

Un nou arestat în dosarul care zguduie Vama Halmeu

Tribunalul Bihor admite, la 11 octombrie 2026, propunerea formulată de DNA – Serviciul Teritorial Oradea și dispune arestarea preventivă a lui Daniel-Constantin Căpățână pentru o perioadă de 30 de zile, în intervalul 11 octombrie – 9 noiembrie 2026, inclusiv.

Polițistul de frontieră este cercetat pentru mai multe fapte penale, printre care permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii unor foloase necuvenite, mărturie mincinoasă, inducerea în eroare a organelor judiciare și sustragerea de obiecte sau înscrisuri.

Anterior, surse judiciare citate în presă indicau că acesta ar fi încercat să compromită ancheta DNA chiar în perioada în care investigația era în desfășurare. Aceste informații se înscriu în contextul unei anchete ample, care vizează presupuse fapte de corupție în rândul personalului care își desfășoară activitatea la frontiera cu Ucraina.

Elena-Mădălina Căpățână, control judiciar și brățară electronică

În cazul Elenei-Mădălina Căpățână, instanța adoptă o altă soluție. Tribunalul Bihor respinge propunerea procurorilor de arestare preventivă și dispune plasarea acesteia sub control judiciar pentru 60 de zile, până la 9 decembrie 2026.

Femeia este cercetată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la luare de mită în formă continuată. Deși nu ajunge în arest preventiv, măsura dispusă de judecători presupune o serie de obligații și restricții.

Printre acestea se numără interdicția de a părăsi județele Maramureș, Bihor și Satu Mare fără acordul organelor judiciare, precum și obligația de a nu comunica cu mai multe persoane implicate în dosar. În plus, aceasta trebuie să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Instanța îi interzice, totodată, să exercite profesia de polițist de frontieră pe durata măsurii preventive.

Hotărârea Tribunalului Bihor poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

96 de percheziții în șase județe. Nouă persoane, reținute inițial

Ancheta care vizează presupusele fapte de corupție de la Halmeu capătă amploare după o amplă operațiune a procurorilor DNA, care au desfășurat percheziții în 96 de locații din șase județe.

În urma acțiunilor, nouă polițiști de frontieră și lucrători vamali sunt reținuți inițial, iar opt dintre aceștia ajung în arest preventiv. Printre persoanele vizate se numără și șeful Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, precum și șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu.

Dimensiunea anchetei și funcțiile ocupate de unii dintre cei vizați aduc în prim-plan suspiciuni grave privind integritatea activităților de control la una dintre porțile de intrare în România dinspre Ucraina.

Peste 300.000 de euro, ridicați în timpul perchezițiilor

Potrivit DNA, ancheta urmărește suspiciuni conform cărora polițiști de frontieră și funcționari vamali ar fi primit bani de la șoferii care tranzitau frontiera dintre Ucraina și România.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii ridică sume de peste 300.000 de euro, precum și bani în echivalent în alte valute. Descoperirea unor asemenea sume reprezintă unul dintre elementele relevante ale operațiunii, în contextul cercetărilor privind presupusele fapte de corupție.

Investigația continuă, iar noile măsuri preventive arată că dosarul rămâne în atenția procurorilor și a instanțelor. Stabilirea răspunderii penale pentru fiecare dintre persoanele cercetate depinde însă de probele administrate și de soluțiile definitive ale justiției.

Notă: Măsurile preventive nu reprezintă o condamnare. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.