Zi specială pentru puștiul-minune al șahului sătmărean, care își sărbătorește aniversarea după performanțe remarcabile obținute la doar 8 ani

Astăzi, 27 noiembrie, Balog Ronaldo a împlinit 8 ani, iar aniversarea sa a fost un prilej de bucurie și mândrie pentru familie. Deși este încă un copil, micul sătmărean a reușit deja să adune peste 75 de cupe, numeroase medalii și distincții, construindu-și un palmares impresionant în lumea șahului. Cel mai important rezultat de până acum este titlul de campion național al României la șah clasic, câștigat fără nicio înfrângere.

Un campion în devenire, susținut de familie și oameni deosebiți

Parcursul lui Ronaldo a inclus și o experiență extraordinară la București, unde, la invitația Federației Române de Șah, a participat la un simultan special, având ocazia să joace la aceeași tablă cu legendarul Garry Kasparov și alte nume importante ale șahului mondial.

Pregătirea sa continuă la Casa Verde din Satu Mare, unde învață alături de tatăl său, care îi este și antrenor, dar și prin partidele jucate cu maeștrii Paal Gabor, Torzsas Lajos și Stanciu Alexandru. Pregătirea fizică este completată prin înot, cu sprijinul Aquastar.

Ziua aniversară a fost precedată de un moment special: Ronaldo a jucat o partidă de șah chiar cu primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, prezent la antrenamentul de la Casa Verde.

Povestea micului campion este documentată de peste un an de fotoreporterul Bodey Janos, de la publicația maghiară Telex.hu, care pregătește un amplu material despre evoluția sa, așteptat în preajma Crăciunului.

Dincolo de cele peste 75 de trofee, părinții îi doresc, înainte de toate, sănătate, fericire și o copilărie frumoasă.

La mulți ani, Balog Ronaldo! Să-ți păstrezi ambiția, zâmbetul și pasiunea pentru șah!



