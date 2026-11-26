Trebuie să recunoaștem cu toții că oltenii sunt cei mai tari. Craiova merită tot respectul nostru prin tot ceea ce a făcut în acești ultimi trei-patru ani. Să ne referim totuși numai la acest an competițional, perioadă în care este singura formație care mai ridică fotbalul românesc din nisipurile mișcătoare în care ne afundăm tot mai mult. Ea este liana noastră de care trebuie să ne agățăm pe plan internațional, este echipa din fotbalul românesc pe care trebuie să o respectăm. Nu cunosc, la ora la care scriu aceste rânduri, rezultatul din meciul cu britanica Brighton & Hove Albion dar aceste rânduri sunt valabile chiar dacă a fost o înfrângere la scor (ceea ce nu prea cred).

După acest șapou ovațional la adresa Universității din Craiova să vedem ce l-a produs, mai exact să divagăm asupra rezultatelor din prima etapă a returului sezonului regulat. Oaspeții cu cele 22 de goluri înscrise, față de doar 11 ale gazdelor, s-au impus în cinci din cele opt întâlniri, contrazicându-mi astfel predicția din Caricatura anterioară. Normal, că doar nu sunt Mafalda (la vrăjitoare mă refer, nu la prințesă), ar replica un bucureștean.

Botoșani - Voluntari 3-3 după un normal 3-0; Farul - „U” 2-3 în fața a doar 2113 spectatori (puțini dar răi); Miercurea Ciuc - Corvinul 0-4 cu valențe moralizatoare; CFR - Oțelul 3-2 cu final „à la Șumudică”; Dinamo - Petrolul 0-1 „e pur si muove!”; UTA - Craiova 2-6 „quod erat demonstrandum”; Argeș - FCSB 0-0 un fel de „lasă-mă să te las” marca Becali; Sepsi - Rapid 1-3 cu emfază.



Nu putem să nu remarcăm faptul că cinci din primele șase clasate joacă acasă. Faptul că „Cenușăreasa etapei” a fost programată la o oră de maximă audiență poate fi scuzat doar de motivația că etapa a fost programată cu mult timp înainte. Cele mai interesante partide sunt „Derbiul etapei”, programat la închiderea ediției deoarece a avut loc meciul din Liga Europa (disputat aseară), și bătălia directă pentru locul șase dintre cele două vecine de clasament, meci care după părerea mea ar fi trebuit să fie ultimul din seara zilei de sâmbătă.



Craiova - Dinamo (luni, ora 20) Derbiul etapei. Cu adevărat cel mai interesant joc din această etapă. Ar putea profita bucureștenii de oboseala oltenilor după meciul european? Reușesc reprezentanții Băniei să scoată din nou în evidență carențele unei formații care în ultimul timp nu a mai dat randamentul din primele 11 etape (mă refer la joc nu la rezultate)? Cine va câștiga duelul iberic al băncilor tehnice?



Hunedoara - Constanța (sâmbătă, ora 17) După această etapă castelanii și-ar putea consolida prezența în top șase, top care i-ar scăpa de grija retrogradării, ceea ce înseamnă de fapt îndeplinirea obiectivului. Echipele vin cu o stare psihică diametral opusă. Marinarii au pierdut acasă în fața unei alte echipe din Ardeal în timp ce hunedorenii au învins confortabil în deplasare lanterna roșie.



Rapid - Botoșani (duminică, ora 20) În mod normal în Giulești n-ar trebui să fie decât o singură învingătoare. Dar ce poate fi normal când e vorba de Rapid? Filozoful Pancu poate iar complica lucrurile atunci când are un microfon în față. Continui să cred că atât el cât și echipa au nevoie de un psiholog profesionist care să fie lăsat să-și facă treaba.



„U” - Sf. Gheorghe (vineri, ora 17,30) Meciul de deschidere al etapei. Sper ca omul Chipciu să fi revenit cu picioarele pe pământ. Nu poți să declari într-o perioadă atât de sensibilă „...dacă îl prindeam îl omoram!” În rest toate bune. Precis sunt câțiva amatori de senzațional care se gândesc la o surpriză pe Cluj Arena.



Ploiești - Pitești (vineri, ora 20,30) Oare vor reuși prahovenii să onoreze acel loc patru pe care s-au cocoțat? Sau trebuie să reiau tema „la Ploiești poți să te pitești, dar la Pitești nu poți să ploiești”. M-aș bucura pentru Bogdan Andone să obțină ceva.



Voluntari - CFR (sâmbătă, ora 14,30) meci interesant chiar dacă a fost programat la o oră mai puțin frecventabilă. Acum, că Șumudică „a rămas la muncă” (după cum s-a exprimat patronul Varga) șansele par să încline câtre o victorie a frânarilor.



Galați - Arad (duminică, ora 15) Nici una dintre echipe nu se simte confortabil după etapa trecută. Gazdele pentru că erau atât de aproape... iar oaspeții că s-au îndepărtat pe final. Merg pe picioarele ardelenilor și capul lui Mihalcea.



FCSB - Miercurea Ciuc (sâmbătă, ora 20) Cenușăreasa etapei. Nimic de spus despre această partidă decât un „dacă nici acum?”. Încep să cred că lui Reghecampf începe să-i pară rău că i-a bătut pe Rapid. Poate că...



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