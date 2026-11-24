Școala sătmăreană de scrimă confirmă la Szolnok!





L Tinerii spadasini de la CS Satu Mare au avut evoluții foarte bune la cea de-a doua etapă a Circuitului „Kulcsár Győző”, desfășurată la Szolnok, în Ungaria. Delegația sătmăreană s-a întors cu două medalii, una de aur și una de bronz, dar și cu numeroase clasări în prima jumătate a clasamentelor, confirmând valoarea și perspectivele noii generații de scrimeri.

Vedeta competiției a fost Octavia Pop, care a reușit să câștige concursul feminin U13, într-o întrecere cu 69 de participante. Sătmăreanca a avut un parcurs fără greșeală, obținând șase victorii din tot atâtea asalturi în grupe, după care a câștigat toate cele cinci confruntări de pe tabloul principal. În finală, Octavia a învins-o cu 10–6 pe Döme Kincse Dalma, de la PTE-PEAC, cucerind medalia de aur. Elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Satu Mare, Octavia a confirmat și la categoria superioară de vârstă, U15, unde s-a clasat pe locul al șaptelea.

O altă performanță de podium a fost reușită de Fruszina Tankóczi, care a obținut medalia de bronz în concursul feminin U15, la care au participat 130 de sportive. Cu șase victorii din șase în faza grupelor, sătmăreanca a ajuns până în semifinale, după ce a trecut inclusiv de colega sa de club, Octavia Pop, în sferturile de finală. În penultimul act, a cedat cu 9–15 în fața lui Sagát Adél, de la MTK, încheind competiția pe locul al treilea.

La aceeași categorie, Iustina Ardelean a încheiat pe locul al cincilea în concursul fetelor de 11–13 ani, iar la U15, Octavia Pop a fost urmată de alte evoluții promițătoare din partea sportivelor sătmărene. Nectaria Zoicaș s-a clasat pe locul 25, iar Bélteki Emília pe 44. Au mai concurat Kovács Kamilla și Iustina Ardelean.

Și băieții au avut motive de satisfacție. În concursul masculin U15, Teodor Gurza a ocupat locul al șaptelea, după ce a reușit una dintre victoriile importante ale competiției, eliminându-l în optimi pe al doilea favorit, Tóth-Patkó Simon, de la Vasas. Parcursul său s-a încheiat în turul următor, în fața lui Zoboki Nándor, de la BHSE. De remarcat că Haller Márk, Németh Bence, Lieb Márk, Magyar Zalán și Raul Naghi au încheiat cu toții în prima jumătate a clasamentului.

Rezultate încurajatoare au venit și din partea celor mai mici sportivi. La categoria fetelor U10, Clara Pop a ocupat locul al optulea, fiind foarte aproape de semifinale, după o înfrângere la limită, 9–10, în fața favoritei principale, Mészáros Eszter. În competiția băieților U10, Nagy Hunor a fost cel mai bine clasat sătmărean, ocupând locul al zecelea.

La categoria fetelor de 11–12 ani, Melissa Bute a ajuns până în sferturile de finală, încheind concursul pe locul al șaptelea, într-o competiție cu 45 de participante.

Din delegația CS Satu Mare au mai făcut parte Kovács Abigél Aliz, Éles Abigél, Masculic Zsófia, Smutku Dávid, Cristian Big și Maczó Matei.

Aurul Octaviei Pop, bronzul Fruszinei Tankóczi și numeroasele clasări în apropierea podiumului arată că scrima sătmăreană are resurse și talente la toate categoriile de vârstă. Szolnok a fost încă o competiție în care tinerii sportivi ai CS Satu Mare au demonstrat că pot lupta de la egal la egal cu adversari puternici din circuitul internațional.





















































