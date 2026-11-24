



Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare pregătește un program cultural special dedicat Zilei Naționale a României. Trei concerte, programate în perioada 26 noiembrie – 3 decembrie 2026, vor aduce în fața publicului pagini reprezentative din patrimoniul muzical românesc. Evenimentele vor fi completate de vernisajul unei expoziții semnate de artistul Ioan Borlean, iar recitalul de pian din 1 Decembrie va putea fi urmărit gratuit.

26 noiembrie – „Muzica României de altădată”

Seria manifestărilor va debuta joi, 26 noiembrie, de la ora 19:00, cu evenimentul intitulat „Muzica României de altădată”.

Concertul propune publicului o incursiune în patrimoniul muzical românesc, evocând sonoritățile și tradițiile muzicale ale trecutului.

Evenimentul deschide seria celor trei concerte prin care Filarmonica sătmăreană își propune să marcheze Ziua Națională a României, oferind perspective diferite asupra creației muzicale autohtone.

1 Decembrie – Expoziție de artă și recital de pian cu intrare liberă

Momentul central al manifestărilor va avea loc marți, 1 decembrie 2026, chiar de Ziua Națională a României.

Programul serii va începe la ora 18:30, în holul Filarmonicii, cu vernisajul expoziției „Noblețea marginii”, semnată de artistul Ioan Borlean.

Evenimentul va aduce împreună artele vizuale și muzica, oferind publicului ocazia de a celebra Ziua Națională într-un cadru cultural.

De la ora 19:00, în sala de concerte a Filarmonicii, va avea loc recitalul de pian „Armonii românești”, dedicat Zilei Naționale a României.

Intrarea la recitalul din 1 Decembrie va fi liberă, organizatorii invitând publicul sătmărean să participe la această sărbătoare muzicală.

Omagiu adus marelui pianist și compozitor Dinu Lipatti

Recitalul din 1 Decembrie va avea și o semnificație comemorativă, întrucât în program se vor regăsi lucrări semnate de Dinu Lipatti, una dintre personalitățile remarcabile ale muzicii românești și internaționale.

Născut în 1917, Dinu Lipatti a rămas în istoria muzicii clasice prin interpretările sale pianistice și prin creațiile sale componistice.

La 2 decembrie 2026 se împlinesc 76 de ani de la moartea artistului, trecut în eternitate în anul 1950, la numai 33 de ani.

Prin includerea unor compoziții ale sale în programul recitalului, Filarmonica sătmăreană îi aduce un omagiu muzicianului al cărui nume îl poartă.

Momentul reprezintă, totodată, un prilej de evocare a contribuției sale la patrimoniul cultural românesc.

3 decembrie – „De la clasic la românesc”

Seria concertelor dedicate Zilei Naționale se va încheia joi, 3 decembrie, de la ora 19:00, cu evenimentul „De la clasic la românesc”.

Concertul își propune să aducă în prim-plan întâlnirea dintre muzica clasică și creația muzicală românească, completând programul cultural dedicat patrimoniului național.

Prin cele trei evenimente, Filarmonica „Dinu Lipatti” oferă publicului posibilitatea de a descoperi diferite expresii ale identității muzicale românești, de la muzica de altădată până la armoniile pianului și dialogul dintre tradiție și repertoriul clasic.

Programul manifestărilor

26 noiembrie, ora 19:00: „Muzica României de altădată” – concert.

1 decembrie, ora 18:30: Vernisajul expoziției „Noblețea marginii”, de Ioan Borlean, în holul Filarmonicii.

1 decembrie, ora 19:00: „Armonii românești” – recital de pian dedicat Zilei Naționale, cu intrare liberă.

3 decembrie, ora 19:00: „De la clasic la românesc” – concert.

Manifestări culturale organizate cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare

Concertele Filarmonicii „Dinu Lipatti” sunt organizate cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în calitate de ordonator principal de credite.

Prin această serie de evenimente, instituția culturală sătmăreană marchează Ziua Națională a României într-un mod aparte, punând în valoare muzica românească, creația artistică și personalitățile care au contribuit la dezvoltarea culturii naționale.

Sătmărenii sunt invitați să celebreze Ziua Națională prin muzică și artă, într-un program care îmbină respectul pentru patrimoniul cultural românesc cu bucuria întâlnirii în sala de concerte.