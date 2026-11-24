



Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare pregătește un program cultural bogat pentru luna decembrie 2026, cu spectacole dedicate atât adulților, cât și copiilor, reprezentații caritabile, spectacole-lectură și premiere teatrale. De la povestea clasică a avarului Hagi Tudose și aventurile îndrăgitului Tăuraș Ferdinand, până la evenimentul FOCUS DRAMA și producția muzicală „The Rocky Horror Show”, spectatorii vor avea parte de o lună plină de teatru, emoție și divertisment.

Ziua Națională a României, sărbătorită la teatru cu „Hagi Tudose”

Programul lunii decembrie debutează chiar de Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie, de la ora 18:00, când publicul este invitat la spectacolul „Hagi Tudose”, după Barbu Ștefănescu Delavrancea, în regia lui Andrei Mihalache.

Spectacolul aduce în fața spectatorilor povestea unuia dintre cele mai cunoscute personaje ale literaturii române, Hagi Tudose, un om dominat de zgârcenie și de dorința obsesivă de a acumula avere.

Orbit de propria avariție, personajul ajunge să ignore valorile morale și spirituale, într-o poveste despre lăcomie, degradare umană și consecințele transformării banilor în singurul scop al existenței.

Reprezentația va fi reluată în zilele de 2, 3 și 7 decembrie, de la ora 17:00, în cadrul abonamentelor destinate elevilor de gimnaziu.

Magie și ventrilocie pentru cei mici. „Cine e în joben” ajunge și la Tășnad

Miercuri, 2 decembrie, Teatrul de Nord va găzdui spectacolul „Cine e în joben”, prezentat de Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca, cu Florin Suciu.

Sunt programate trei reprezentații, de la orele 09:00, 10:00 și 11:00, dedicate celor mai mici spectatori.

Spectacolul îmbină magia și ventrilocia într-o poveste amuzantă în care iepurele Octavian îi fură magicianului Florin întreaga magie, supărat că nu este lăsat să se odihnească.

Copiii vor fi invitați să participe la aventură și să îl ajute pe magician să își recapete puterile și să se împace cu simpaticul iepure.

Spectacolul va ajunge și la Tășnad, joi, 3 decembrie, de la ora 10:00.

„Tăurașul Ferdinand” revine pe scenă, inclusiv într-o reprezentație caritabilă

În zilele de 8, 9 și 10 decembrie, cei mici, alături de părinți și profesori, sunt invitați să descopere povestea îndrăgitului „Tăuraș Ferdinand”.

Acțiunea îi poartă pe spectatori în Spania, într-o lume în care luptele cu tauri reprezintă încă o tradiție. Ferdinand este însă diferit de ceilalți tauri: nu își dorește să lupte, ci să își păstreze firea pașnică.

Ajuns din greșeală la una dintre cele mai importante coride din Spania, personajul trebuie să demonstreze că adevăratul curaj înseamnă să rămâi fidel propriei identități, chiar și atunci când cei din jur îți cer să fii altfel.

Prima reprezentație, programată marți, 8 decembrie, de la ora 13:00, va avea un caracter caritabil, fiind organizată de Asociația Acces la Viitor, în cadrul proiectului „Poveste de Crăciun”.

În zilele de 9 și 10 decembrie, spectacolul se va juca de câte două ori pe zi, de la orele 09:30 și 11:00.

FOCUS DRAMA aduce trei texte câștigătoare pe scena sătmăreană

Finalul programului teatral din luna decembrie va fi marcat de evenimentul FOCUS DRAMA, ajuns la cea de-a IV-a ediție.

Concursul de dramaturgie a avut anul acesta tema „Cartografia respirației”, provocând autorii să exploreze relația dintre om și mediul înconjurător, precum și modurile în care cele două se influențează reciproc.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate cele trei texte dramatice câștigătoare, două dintre acestea sub forma unor spectacole-lectură, iar textul clasat pe primul loc printr-o montare scenică.

18 decembrie – „Șueta de seară”, de Răzvan Teodorescu

Vineri, 18 decembrie, de la ora 17:00, publicul va putea urmări spectacolul-lectură „Șueta de seară”, de Răzvan Teodorescu, textul clasat pe locul al III-lea.

Piesa propune o radiografie a vieții dintr-un mic oraș de munte, unde aparent se întâmplă de toate, dar, în același timp, nimic nu pare să se schimbe.

Povestea este prezentată sub forma unei emisiuni radiofonice, în care realizatorii îi îndeamnă pe locuitori să telefoneze și să își exprime nemulțumirile și preocupările.

19 decembrie – „wOu!”, de Ioana Sileanu

Sâmbătă, 19 decembrie, tot de la ora 17:00, va fi prezentat spectacolul-lectură „wOu!”, de Ioana Sileanu, textul clasat pe locul al II-lea.

Piesa imaginează o lume a păsărilor în care un comitet decide că migrația tradițională spre Țările Calde nu mai este o soluție viabilă.

În schimb, păsările sunt îndemnate să migreze spre Țările Productive, unde trebuie să muncească pentru a-și asigura existența, într-o lume în care condițiile de trai devin tot mai dificile.

Ambele spectacole-lectură sunt regizate de Ovidiu Caița și vor avea loc în fostul bar al Teatrului de Nord, cu intrare liberă.

„Miez”, spectacolul câștigător FOCUS DRAMA, în premieră la Sala Studio

Unul dintre momentele importante ale lunii decembrie îl reprezintă montarea spectacolului „Miez”, de Francesca Fülöp, textul câștigător al ediției a IV-a a concursului FOCUS DRAMA.

Spectacolul este regizat de Victor Olăhuț și va avea avanpremiera vineri, 18 decembrie, de la ora 19:00, la Sala Studio a Teatrului de Nord.

Premiera oficială este programată pentru sâmbătă, 19 decembrie, de la aceeași oră.

Povestea o are în centru pe Ilinca, o tânără care își vizitează bunica și ajunge să se confrunte cu o alegere dificilă.

Reîntâlnirea cu oamenii și amintirile trecutului scoate la iveală întâmplări uitate, în care un rol important îl joacă nucul din spatele casei, considerat blestemat de bunica sa.

Pe măsură ce trecutul revine în prezent, tânăra descoperă elemente care îi influențează hotărârea și modul în care își privește propria viață.

„The Rocky Horror Show”, producție comună a teatrelor din Satu Mare, Oradea și Arad

Deși programul spectacolelor Trupei Mihai Raicu pe scena sătmăreană se încheie în decembrie odată cu FOCUS DRAMA, o parte dintre actorii trupei vor continua activitatea în cadrul unui proiect teatral de amploare.

Este vorba despre „The Rocky Horror Show”, de Richard O'Brien, un musical celebru, montat în regia, coregrafia și costumele lui Răzvan Mazilu, artist cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea musicalului pe scenele românești.

Producția este realizată printr-o colaborare între trei instituții teatrale: Teatrul Regina Maria din Oradea, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad și Teatrul de Nord Satu Mare.

Premiera spectacolului va avea loc la Oradea, pe 20 decembrie 2026, urmând ca publicul din Arad să îl poată vedea în 23 decembrie.

La Satu Mare, producția va ajunge la începutul anului viitor, fiind programate reprezentații în zilele de 8, 9 și 10 ianuarie 2027.

Informații suplimentare despre acest proiect sunt disponibile pe site-ul www.therockyhorrorshow.ro.

Programul spectacolelor din decembrie, pe scurt

1 decembrie, ora 18:00: „Hagi Tudose” – spectacol de Ziua Națională;

2, 3 și 7 decembrie, ora 17:00: „Hagi Tudose” – reprezentații pentru elevii de gimnaziu;

2 decembrie, orele 09:00, 10:00 și 11:00: „Cine e în joben” – magie și ventrilocie;

3 decembrie, ora 10:00: „Cine e în joben” – reprezentație la Tășnad;

8 decembrie, ora 13:00: „Tăurașul Ferdinand” – spectacol caritabil;

9 și 10 decembrie, orele 09:30 și 11:00: „Tăurașul Ferdinand”;

18 decembrie, ora 17:00: „Șueta de seară” – spectacol-lectură, intrare liberă;

18 decembrie, ora 19:00: „Miez” – avanpremieră;

19 decembrie, ora 17:00: „wOu!” – spectacol-lectură, intrare liberă;

19 decembrie, ora 19:00: „Miez” – premieră.

De unde pot fi cumpărate biletele

Biletele pentru spectacolele Trupei Mihai Raicu sunt disponibile la Agenția Teatrală a Teatrului de Nord, dar și online, prin platforma Entertix.

Programul complet și informațiile actualizate pot fi consultate pe site-ul www.mihairaicu.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook, Instagram și TikTok, la @teatruldenord.

Prin programul pregătit pentru luna decembrie, Trupa Mihai Raicu propune publicului sătmărean spectacole pentru toate vârstele, de la povești clasice și aventuri pentru copii până la dramaturgie contemporană și producții muzicale de amploare, încheind anul 2026 cu o serie de evenimente dedicate artei teatrale.