La Piața Mică din Satu Mare, încă mâncăm fără credit! Bursa zvonurilor •

Dacă tot se apropie sărbătorile și marile târguri de Crăciun își deschid porțile, am zis să vedem cât ne costă pofta de ceva bun prin Europa. La Viena, un langoș ajunge la 5,50–6,90 euro, adică aproximativ 27–34 de lei. La Budapesta, unul simplu costă 2.400 de forinți, în jur de 32 de lei, iar varianta cu cașcaval și smântână urcă la peste 40 de lei. Nici la Craiova nu-i chiar de joacă: între 12 și 25 de lei, în funcție de cum vrem să fie garnisit langoșul.

Dar să nu ne întristăm! La Satu Mare, în Piața Mică, lucrurile stau ceva mai omenește. O plăcintă simplă costă 5 lei, cele cu cartofi, varză, gem sau verdeață sunt 6 lei, iar un langoș cu cașcaval și smântână ajunge la numai 7 lei. Tot 7 lei costă și o plăcintă Turbo, cu cartofi, cașcaval și smântână.

E drept, nu suntem încă în târgul de Crăciun, ci în Piața Mică. Dar mai sunt doar câteva zile până când în zonă, în piață, vor apărea brazii, ornamentele, luminițele și, cu siguranță, colindele. Și atunci să vezi atmosferă!

Până una-alta, noi zicem că merită să ne bucurăm de un langoș sau de un Turbo în mână. La asemenea prețuri, nu trebuie nici card de credit, nici rate pe doi ani. Doar poftă bună și puțin loc pentru încă o plăcintă!





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