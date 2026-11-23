În această dimineață, 23 noiembrie, în jurul orei 05:31, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei anexe gospodărești și a casei de locuit, situate în localitatea Racșa.





La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului anexei si a casei de locuit, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, existând un risc ridicat de propagare la construcțiile învecinate. Flăcările se extinseseră deja la acoperișul unei locuințe din proximitate, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.





Pentru gestionarea situației și limitarea extinderii incendiului, intervenția a fost suplimentată progresiv cu forțe și mijloace din cadrul subunităților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, fiind mobilizate, în total, 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prim ajutor.





La locul intervenției au acționat 17 cadre militare din cadrul Secției de Pompieri Negrești-Oaș, al Punctului de Lucru Turț și al Detașamentului de Pompieri Satu Mare, alături de aproximativ 10 membri ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Orașu Nou și Racșa. Eforturile acestora au fost sprijinite de reprezentanți ai administrației publice locale, inclusiv viceprimarul, precum și de două tractoare cu vidanjă, utilizate pentru asigurarea sprijinului necesar desfășurării intervenției.





Intervenția a presupus un efort susținut și coordonat al tuturor forțelor mobilizate, pompierii acționând pentru localizarea focarelor, limitarea propagării flăcărilor, protejarea construcțiilor din apropiere și reducerea riscului ca incendiul să afecteze și alte gospodării. În condițiile în care incendiul s-a manifestat pe suprafețe extinse, la nivelul acoperișurilor, iar pericolul de extindere era semnificativ, dispozitivul de intervenție a fost adaptat permanent în funcție de evoluția situației din teren.





Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.





Inspectoratul pentru Situații de Urgență reamintește cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, întrucât un incendiu izbucnit într-o construcție se poate propaga rapid la imobilele din vecinătate, punând în pericol bunuri și vieți omenești.





Informații suplimentare privind prevenirea situațiilor de urgență sunt disponibile pe platforma www.fiipregatit.ro