



Fundația Inovații Sociale Regina Maria atrage atenția asupra cauzelor mai puțin vizibile ale abandonului școlar, precum bullying-ul, violența, umilința și pierderea încrederii în sine. Prin campania „Nu toți copiii s-au întors la școală”, organizația invită companiile să susțină programele educaționale destinate copiilor vulnerabili, prin sponsorizări până la 31 decembrie 2026.

Inițiativa vine în contextul în care România a înregistrat, în 2025, cea mai mare rată de părăsire timpurie a educației din Uniunea Europeană: 15,5%, față de media europeană de 9,1%, potrivit Eurostat. Indicatorul se referă la tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul gimnazial și nu urmează o formă de educație sau pregătire profesională. Eurostat

Reprezentanții fundației subliniază că îndepărtarea unui copil de școală poate începe înainte de apariția absențelor, atunci când acesta este marginalizat, nu se mai simte în siguranță sau ajunge să creadă că nu este suficient de bun. În aceste situații, sprijinul material trebuie însoțit de susținere emoțională și de construirea unor relații bazate pe respect.

În cele trei centre educaționale ale organizației, peste 120 de copii beneficiază zilnic de o masă caldă, ajutor la teme și activități de dezvoltare personală, morală și spirituală. Programele urmăresc, totodată, dezvoltarea empatiei, a încrederii în sine și a capacității de a gestiona conflictele fără violență.

„Știu cât de tare doare când râd ceilalți de tine… Acum pot să-mi fac temele fără teamă”, mărturisește Dănuț, unul dintre beneficiarii centrului educațional din Corbeanca, potrivit comunicatului fundației.

De-a lungul anilor, peste 1.000 de copii au beneficiat de programele educaționale ale organizației.

„Ne dorim să creștem nu doar elevi care reușesc la școală, ci oameni care, la rândul lor, vor contribui la o lume mai bună”, a transmis Cristiana Mateoiu, directorul executiv al Fundației Inovații Sociale Regina Maria.

În cadrul campaniei, fundația anunță că a adresat peste 25.000 de scrisori companiilor din România, încurajând mediul de afaceri să contribuie la continuarea acestor programe.

Companiile plătitoare de impozit pe profit pot scădea sponsorizările din impozitul datorat, în condițiile legii, în limita celei mai mici valori dintre 20% din impozitul pe profit datorat și 0,75% din cifra de afaceri. static.anaf.ro Potrivit informațiilor transmise de fundație, facilitatea este disponibilă și companiilor care datorează impozitul minim pe cifra de afaceri, în condițiile specifice aplicabile. Microîntreprinderile pot acorda sponsorizări, însă acestea nu mai pot fi scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Pentru campania din acest an, organizația solicită încheierea contractului și efectuarea sponsorizării până la 31 decembrie 2026. Companiile au la dispoziție un calculator orientativ și posibilitatea de a genera contractul online, pe pagina dedicată sponsorizărilor. Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria

Fundația desfășoară programe de educație, sănătate și incluziune socială pentru persoane vulnerabile. Organizația precizează că este independentă și nu face parte din rețeaua privată de sănătate Regina Maria.